De Camargo gelooft in Supercup-kansen tegen ex-ploeg: “KVM is geen kleine club meer” ABD

19 juli 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal ‘Back to where it all started.’ Igor de Camargo keert morgen terug naar Genk, waar hij achttien jaar geleden zijn profcarrière lanceerde. Met Malinwa wil hij in de Supercup stunten tegen de landskampioen. “David heeft Goliath al eens verslagen.”

Igor de Camargo zal het niet graag lezen. Maar 1A is dankzij de Mechelse promotie een ouderdomsdeken rijker. “Als je mij ziet spelen, dan zou je toch niet zeggen dat ik 36 jaar oud ben? Toch?” , knipoogt de Braziliaanse Belg. Vorig seizoen speelde zijn leeftijd hem alvast geen parten. Hij was aanjager en topschutter van KV Mechelen. En die lijn hoopt de spits ook op het hoogste niveau door te trekken. Te beginnen met de Supercup, morgen in de Luminus Arena. Voor De Camargo “een extra speciale match”.

Aanpassen aan België

Genk is de plaats waar het voor hem allemaal begon. In 2000 streek de 17-jarige De Camargo neer in Limburg. Een jaar later maakte hij zijn debuut voor de hoofdmacht. Het is de start van een succesvolle profcarrière, waarin hij later nog een seizoen (2015-2016) voor de Limburgers uitkomt. “Genk zit in mijn hart. Toen ik daar als jonge knaap aankwam, heeft de club me goed begeleid. Daar is de basis gelegd voor mijn carrière. Ik kreeg er de tijd om me aan te passen aan de Belgische cultuur en het Europese voetbal. Toen al hadden ze een goed project, je voelde dat Genk zou uitgroeien tot een topclub. Of ik morgen extra gebrand zal zijn op een topprestatie? (knikt) Ik wil laten zien dat ik het nog kan.”

En dat zal De Camargo nog heel het jaar op het hoogste niveau kunnen doen. KV Mechelen is door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport schuldig verklaard aan matchfixing, maar mag toch aantreden in 1A. “De ‘drive’ in de ploeg is anders nu we weten dat we in 1A spelen. Er is een last van onze schouders gevallen.”

7de trofee?

Winst tegen Genk zou de derde Supercup en in totaal zevende Belgische trofee betekenen voor prijzenpakker De Camargo. “En de honger is nog groot. Ik ben ambitieus, en KV Mechelen moet dat ook zijn. Toen ik hier vroeger op verplaatsing kwam met Genk of Standard, had ik altijd het gevoel dat de zege op voorhand al binnen was, want we speelden tegen een - met alle respect - kleine club. Wel, Malinwa is niet langer een kleine club. Na vorig seizoen mogen we ambitie hebben. We zijn wel de bekerwinnaar, hé. Wij moeten geen schrik hebben van Genk. Ik weet waartoe we in staat zijn. David heeft Goliath al eens verslagen in de bekerfinale. Waarom zou dat nu niet nog eens kunnen?”