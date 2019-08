De Bruyne springt in de bres voor Kompany: “Veel mensen willen hem zien falen” YP

27 augustus 2019

12u33

Bron: Manchester Evening News 0 Voetbal De terugkeer van Vincent Kompany naar Anderlecht is vooralsnog niet wat beide partijen ervan verwacht hadden. Paars-wit wist amper twee puntjes te pakken in de eerste vijf wedstrijden en op de koop toe viel de Rode Duivel ook nog eens uit in de verloren wedstrijd bij Genk. Kevin De Bruyne, collega-Rode Duivel en ex-ploegmaat bij Man City, steekt Kompany een hart onder de riem.

“Hij is nog maar twee maanden trainer. Wat had je dan verwacht?”, opende Kevin De Bruyne zijn relaas bij Manchester Evening News. “Je kan toch niet verwachten dat hij meteen elke wedstrijd gaat winnen? Zo gaat het niet in het voetbal. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die hem willen zien falen, want speler én trainer zijn is iets wat volgens sommigen niet kan. Maar ik ken Vinny heel goed en hij trekt zich waarschijnlijk niks aan van wat de mensen over hem zeggen.”

Aan het begin van de voorbereiding telde zijn kern zowat 50 spelers, waarvan er de helft zijn weggegaan en er ook nog eens tien zijn bijgekomen. Zo is het bijna onmogelijk Kevin De Bruyne

“Ik heb hem een paar keer gesproken, hij geniet van zijn nieuwe rol”, gaat KDB verder. “De wedstrijden die ik zag, speelde Anderlecht heel goed, maar het ontbreekt hen momenteel aan een goeie spits. Ik denk dat het voor Kompany al een hele klus is geweest. Aan het begin van de voorbereiding telde zijn kern zowat 50 spelers, waarvan er de helft zijn weggegaan en er ook nog eens tien zijn bijgekomen. Op die manier is het bijna onmogelijk. Als je dan ook nog zoals Vincent een andere filosofie wil implementeren, wordt het nóg moeilijker.”

“Het klopt dat hij op het vlak van puntengewin niet te best van start is gegaan, maar ik begrijp dat. Hij probeert de spelstijl van Man City in zijn ploeg te slijpen, maar ook wij hadden destijds groeipijnen. Het is dus normaal. Voetbal is een business waarin je punten moet pakken, maar ik denk dat hij tijd krijgt. In België zakt slechts één ploeg, dus ik denk niet dat hij zich daar zorgen over moet maken. Het zou leuk zijn als hij tijd krijgt.”