De Boeck baalt:"De beste ploeg is uitgeschakeld" Thibault Spruytte

07 februari 2018

00u22 19 Belgisch Voetbal Vreugde en ontgoocheling lagen dicht bij elkaar in de Luminus Arena. Racing Genk stootte door naar de vijfde finale in de clubgeschiedenis. KV Kortrijk zag een gouden kans uit handen glippen. "De beste ploeg is uitgeschakeld", baalde De Boeck.

"Het was een topavond", glunderde Philippe Clement, die voor de achtste keer naar de Heizel trekt, kort na affluiten. “Dit is een bekroning voor het harde werk van de groep. De laatste 20 minuten was het wel pompen of verzuipen. Zij speelden powerplay en wij moesten de counters beter uitspelen. (lacht) Ach, ik moet niet te kritisch zijn."

Wat verderop straalde ook Thomas Buffel. "Het is een vermoeide periode voor iedereen, maar de ploeg bijt zich altijd vast", aldus de aanvoerder, die eveneens vertrouwd is met bekerfinales. "Ik verloor er al eentje met Feyenoord. Met Genk en Glasgow Rangers heb ik al gewonnen. Ik ken dus de twee kanten van een finale."

Kortrijk-trainer Glen De Boeck baalde dan weer. Ondanks 180 prima minuten blijft hij met lege handen achter. "De beste van de twee ploegen, over beide matchen bekeken, is uitgeschakeld. (zucht) Onze efficiëntie voor doel was te laag. De kansen van Perbet en Chevalier moesten er altijd in." Volgens kapitein Hannes Van Der Bruggen had Genk overigens met tien moeten staan na een drieste ingreep van Omar Colley. "Een tackle met twee voeten vooruit moet altijd rood zijn", jammerde de middenvelder. "Dit is een grote ontgoocheling."