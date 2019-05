De Bleeckere komt terug op cruciale betwiste strafschop in Genk-Brugge: “Ik voel me niet schuldig, die fase was parate kennis”



Bart Fieremans

23 mei 2019

06u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Wat als… de VAR de betwiste penalty voor Genk tegen Club in PO1 niet had toegekend? Een foute beslissing, zou blijken, nadien is ook met de vinger gewezen naar Frank De Bleeckere die als Referee Manager de refs over de gewijzigde handspelregel onvoldoende gebrieft zou hebben over de uitzondering. Hij verweert zich nu dat die fase geen nieuw criteria was: “Het behoorde tot de parate kennis.”

14 april 2019, speeldag 4 in play-off 1: bij een 1-1 stand in Genk-Club Brugge caprioleert de bal bij een poging van Samatta van dichtbij ongelukkig tegen de hand van Mechele, die met de rug naar de bal gekeerd staat. Ref Boucaut laat eerst begaan, maar de VAR komt tussen. Uiteindelijk volgt een strafschop die Genk op weg zou zetten naar een 3-1-zege. Zo bouwde Genk de kloof met Brugge weer uit tot vier punten en kreeg de leider ademruimte in de titelstrijd.

De VAR meende dat de stafschop terecht was omdat de arm/hand zich te wijd van het lichaam bevond, waarover nieuwe regels waren uitgevaardigd. De toenmalige scheidsrechtersbaas Johan Verbist moest later toegeven dat de VAR-tussenkomst onterecht was, gezien de uitzondering in de FIFA-regels dat een speler bij een handspel geen bestraffing krijgt als “de bal van zijn eigen lichaam komt, of het lichaam van een andere speler die er zo dicht bij stond dat het bijna onmogelijk is om contact met de bal te vermijden.”

Nadien lekte uit dat er bij de refs ook verwarring was ontstaan. De uitzondering zou niet vermeld geweest zijn op een powerpointpresentatie over de nieuwe handspelregels die De Bleeckere voor de start van PO1 had gegeven aan de refs.

De Bleeckere kwam woensdag bij de voorstelling van het Masterplan over de toekomst van de arbitrage in België voor het eerst terug op de commotie: “Ik heb die heisa redelijk snel van me afgezet, omdat ik heel goed weet wat ik gedaan en gezegd heb, en ook weet wat er over geschreven is. Ik denk dat er heel wat foute interpretaties waren en jullie ‘(de media, red) niet de juiste info hadden.”

Hij zegt niks verkeerd gedaan te hebben: “Kijk, als ik naar de UEFA ga en ik krijg een presentatie mee over de drie punten waarover nieuwe criteria bestaan om te oordelen, dan ga ik niet de hele handbalsituatie opnieuw presenteren. De drie punten gingen over een te wijde arm of arm boven de schouder bij een trap op doel, bij een voorzet en pass, en een sliding en tackle. Voor de rest is er niks veranderd aan de handspelregel. Die uitzondering behoorde tot de parate kennis. Ik voel me dus zeker niet schuldig. Want ik weet heel goed – en de mensen rond mij ook – hoe die presentatie eruit zag en dat die heel correct was.”