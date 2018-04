David Nakhid, nieuwe sterke man van Lierse, wilde Sepp Blatter opvolgen als FIFA-voorzitter LPB

27 april 2018

14u21 0 Belgisch Voetbal Ex-voetballer David Nakhid is de nieuwe sterke man op het Lisp. De bijna 54-jarige Trinidadaan neemt bij Lierse de scepter over van Maged Samy, die het na elf jaar voor bekeken houdt. Nakhid is, om het zacht uit te drukken, geen simpele jongen. Kort portret van een globetrotter met steile ambities.

Speelde voor SV Waregem, begon nadien aan odyssee

David Nakhid startte zijn profcarrière in ons land bij het toenmalige SV Waregem. Daarna begon de middenvelder aan een odyssee die hem langs de verste uithoeken in de wereld leidde. Nakhid kwam achtereenvolgens uit voor Grasshoppers Zürich (Zwitserland), PAOK Saloniki (Griekenland), Al-Ansar (Libanon), Joe Public (Trinidad), New England Revolution (VS), Malmö FF (Zweden) en Emirates Club (Verenigde Arabische Emiraten).

35 caps voor Trinidad & Tobago

Tussen 1992 en 2005 verzamelde Nakhid 35 caps voor zijn vaderland Trinidad & Tobago. Daarin scoorde hij acht keer. Hij speelde ook zes WK-kwalificatiematchen met zijn land, maar kon zich niet plaatsen voor een eindronde.

Eigenaar van voetbalschool

Bezit met de David Nakhid International Football School een eigen voetbalacademie, opgericht in 2006.

Kandidaat FIFA-voorzitter, al duurde campagne niet lang

Na het aftreden van Sepp Blatter als FIFA-voorzitter stelde Nakhid zich kandidaat om de gevallen Zwitser op te volgen. Op 16 oktober 2015 verkondigde hij met fierheid de steun te hebben van vijf nationale bonden, een vereiste om te mogen meedingen naar het hoogste voetbalambt. Twaalf dagen later zat zijn campagne er al op. De voetbalbond van de Maagdeneilanden bleek zijn steun ook te hebben betuigd aan een andere kandidaat, wat verboden is volgens de FIFA-regels. Nakhid probeerde via het Internationaal Sporttribunaal (TAS) alsnog zijn kandidatuur voor het FIFA-voorzitterschap af te dwingen, maar ving bot.