Datums van 1B-promotiefinale niet in gedrang ondanks soap rond Virton-Beerschot

29 februari 2020

15u03

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De Pro League bevestigde dat de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot zal doorgaan op de geplande datums. Zondag 8 maart spelen de Ratten gastheer op het Kiel, een week later valt de beslissing in Leuven. De nietig verklaarde match tussen Virton en Beerschot, die geen impact meer kan hebben op de tweede periode, wordt maandag niet herspeeld.

De Pro League slaakte gisteravond een zucht van opluchting. Door de nederlaag van Westerlo (3-1 bij Union) en de winst van Beerschot (0-2 bij Lokeren) is de titelstrijd beslecht. De Ratten spelen als tweedeperiodekampioen de finale tegen OH Leuven, ongeacht de afloop van de juridische soap rond Virton-Beerschot. De data voor die finalewedstrijden zijn nu ook definitief: op 14 maart kennen we de promovendus in 1B.

Maandag zou de door de Geschillencommissie Hoger Beroep nietig verklaarde Virton-Beerschot herspeeld worden, maar de kalendermanager schrapt die replay voorlopig. Dat gebeurde op bevel van de rechtbank van eerste aanleg in Luxemburg, die na eenzijdig verzoekschrift van Virton en Beerschot de nietigverklaring en de datum van replay opschortte tot alle beroepsprocedures uitgeput zijn. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) tekende alvast derdenverzet aan tegen die beschikking van de rechtbank in Aarlen.

Voor de eindstrijd van de tweede periode in 1B maakt Virton-Beerschot niet meer uit, maar wel voor het eindklassement waarop ook de indeling van Play-off 2 is gebaseerd. De Pro League wacht nu de afwikkeling van de verschillende procedures af om te beslissen of Virton-Beerschot überhaupt nog herspeeld moet worden.

De slotspeeldag in 1B velde ook het verdict voor de play-downs, die gespeeld zullen worden door Roeselare en Lokeren. Na overleg met de lokale ordediensten en rechtenhouder Proximus legde de kalendermanager de kalender vast. Roeselare ontvangt Lokeren eerst op 20 maart (20.30 uur), twee weken later volgt de tweede match op Daknam (3 april, 20.30 uur). Half april kan de beslissing al vallen in Roeselare (12 april, 20.00 uur). Indien nog nodig vindt Lokeren-Roeselare op 19 april (20.00 uur) plaats en Roeselare-Lokeren op 26 april (14.30 uur).

