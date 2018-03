Dat wordt spannend in Jan Breydel: Beerschot-Wilrijk wint heenmatch om promotie met kleinste verschil na blunder van formaat

Er hing een heerlijk opgeklopt sfeertje op het Kiel. Vol stadion: check. Tifo's: check. Veel lawaai: check. Zo hoort het nu eenmaal bij een finale. Marc Brys overgoot al deze ingrediënten nog met een scheutje psychologische oorlogsvoering. De trainer van Beerschot-Wilrijk kondigde in zijn basissopstelling Diarra en Okotie aan, maar begon in werkelijkheid met de 'geblesseerden' Maes en Placca.

Het was Beerschot-Wilrijk dat het sterkst van start ging. Al na acht minuten zette Messoudi bezoekend doelman Nardi voor het eerst aan het werk. Even later moest Xandao een kopbal van Placca van de lijn keren. Messoudi en Placca zouden voor de pauze trouwens nog een paar keer de neus aan het venster steken, maar scoren zat er niet in. En Cercle? Dat dreigde voor rust slechts één keer. Goudhaantje Cardona koos voor een pass op een moment dat hij zelf vrij kon aanleggen. Weg kans.

Blunder Nardi

Beerschot-Wilrijk leidde halfweg op punten en draaide bij het begin van de tweede periode het gashendel nog eens helemaal open. Eerst trapte Placca een voorzet van Messoudi in één tijd over, maar in minuut 53 kende hij geen genade. De Togolese international haalde bij keeper Nardi een bal uit de voeten en legde vervolgens rustig de 1-0 binnen. Twee minuten later was het bijna 2-0, na een schitterende actie van alweer Placca. Zijn schot belandde echter in het zijnet.

Net toen Beerschot klaar leek om Cercle knock-out te meppen, incasseerde het zelf een tik. Alexander Maes, nochtans bezig aan een prima partij, ging te fel in op Omolo en kreeg een rode kaart onder zijn neus geduwd. Het was het begin van een zenuwachtige slotfase, waarin beide ploegen op twee gedachten hinkten. Beerschot was met tien nog het gevaarlijkst, maar dat verdiende tweede goaltje kwam er niet. Omdat Cercle er op zijn beurt aanvallend weinig van bakte, bleef het 1-0. En zo gaat Beerschot met een krappe voorsprong en een gigantische morele boost richting de return in Brugge. Benieuwd of Cercle voor eigen volk in offensief opzicht wél iets kan betekenen.