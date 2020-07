Dario van den Buijs maakt indruk bij Beerschot-debuut: “Dit is thuiskomen” SDG

05 juli 2020

08u30 2 Belgisch voetbal Beerschot kwam sterk voor de dag in de oefenwedstrijd tegen AA Gent. De Mannekes verloren dan wel met 1-0, toch hadden ze voldoende kansen om een gelijkspel uit de brand te slepen. Nieuwkomer Dario van den Buijs (24) maakte indruk én had een assist achter zijn naam kunnen of moeten zetten.

Eerste oefenmatch = eerste overwinning 💪🏼#GNTBEE #COBW pic.twitter.com/c0Rad23PcR KAA Gent(@ KAAGent) link

De centrale verdediger speelde in de tweede helft mooi onder de hoge pressing van Botaka, Niangbo en Chakvetadze uit en verstuurde een splijtende pas naar Tissoudali. Die rondde af, maar de vlag ging de lucht in. “Ik vroeg aan de scheids waarom het doelpunt afgekeurd werd, blijkbaar liep Noubissi vanuit een buitenspelpositie in het zicht van de doelman. Jammer”, aldus van den Buijs. De zomeraanwinst zat meteen goed in de wedstrijd en mocht als enige 90 minuten blijven staan. “Ik voelde me meteen thuis in deze groep. Wanneer je je goed voelt, presteer je sowieso beter. Dit voelt aan als thuiskomen, het is leuk om dichter bij vrienden en familie te zijn. Ook in Nederland ging het goed, maar het was eens tijd voor iets anders.”

De onzekerheid is groot bij Beerschot. Een maand voor de competitiestart weet de club nog steeds niet of het nu in 1A of 1B zal spelen. “We gaan ervan uit dat we die finalewedstrijd tegen OH Leuven zullen spelen. Het heeft geen zin om ons nu bezig te houden met wat er allemaal nog kan veranderen. Wij zorgen er gewoon voor dat we klaar zijn voor die finale.” De oefenmatch tegen AA Gent was dus een goeie test, al had van den Buijs liever de hele wedstrijd tegen elf gespeeld. “Die blessure van Yaremchuk was jammer, je merkte ook wel dat AA Gent nog maar in de eerste week zat en wij al wat verder staan in onze voorbereiding.”

