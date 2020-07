Dario van den Buijs is klaar om te knallen in eigen land na sterk debuut bij Beerschot: “Zorgen dat we klaar zijn voor promotiefinale” SDG/ABD/DMM

05 juli 2020

11u10 6 Belgisch voetbal Opgeleid bij Club Brugge, volwassen geworden in Nederland en nu klaar om te knallen in eigen land. Dario van den Buijs (24) vierde gisteren in een oefenmatch tegen AA Gent zijn debuut bij Beerschot. Voor de zoon van ‘Stakke’ was het thuiskomen: “Wanneer je je goed voelt, presteer je sowieso beter.”

Voetbal is emotie, wordt wel eens gezegd. De transfer Dario van den Buijs naar Beerschot was er dan ook niet zomaar eentje. De zoon van Stan van den Buijs (talentscout en ex-assistent van Michel Preud’homme bij Club Brugge en Standard) kon deze zomer op flink wat interesse rekenen. Het ging uiteindelijk van Heracles naar Beerschot. Een keuze van het hart.

“Ik zat vroeger op de Topsportschool in Wilrijk en in mijn vriendenkring hebben altijd veel Beerschotfans gezeten. Zo werd ik zelf supporter. Toen de club destijds kampioen speelde in eerste provinciale heb ik zelfs nog mee het veld bestormd”, vertelde van den Buijs op de Beerschot-website toen hij enkele weken geleden als eerste zomeraanwinst werd voorgesteld.

Te netjes

Van den Buijs – die transfervrij over komt – tekende voor drie jaar bij Beerschot. Hoewel de centrale verdediger een geboren Lierenaar is, is hij in ons land niet zo héél bekend. Dat komt omdat hij al op jonge leeftijd de beloften van Club Brugge inruilde voor het Nederlandse FC Eindhoven. In de voorbije drie seizoenen verdedigde van den Buijs de kleuren van Heracles in de Eredivisie.

“Ik had eigenlijk verwacht dat Dario nog wat hoger zou terecht komen”, zegt Ruud Swinkels (ex-ploegmaat bij Eindhoven). “Voor Beerschot wordt Dario zonder twijfel een hele grote aanwinst. Hij kan op het Kiel uitgroeien tot een publiekslieveling. Zijn opbouwende kwaliteiten zijn een grote troef. Dario heeft een prima linkerbeen, waarmee hij een gemeten lange bal kan versturen. Soms wil hij het in de eigen zestien zelfs te netjes oplossen.”

Van den Buijs illustreerde in zijn eerste match voor de ploeg uit Antwerpen meteen wat Swinkels bedoelde. De centrale verdediger speelde in de tweede helft mooi onder de hoge pressing van Botaka, Niangbo en Chakvetadze uit en verstuurde een splijtende pas naar Tissoudali. Die rondde af, maar de vlag ging de lucht in. Geen assist, geen gelijkmaker voor Beerschot, dat de oefenpot tegen Gent uiteindelijk met 1-0 verloor.

Eerste oefenmatch = eerste overwinning 💪🏼#GNTBEE #COBW pic.twitter.com/c0Rad23PcR KAA Gent(@ KAAGent) link

1A of 1B

Van den Buijs mocht in z’n debuutmatch bij Beerschot als enige 90 minuten blijven staan. Vader Stan (zelf T2 en scout bij Beerschot tussen 2010 en 2012) zag dat het goed was. De verdediger zelf was ook blij met zijn sterke wedstrijd. “Ik voel me meteen thuis in deze groep. Wanneer je je goed voelt, presteer je sowieso beter. Het is leuk om dichter bij vrienden en familie te zijn. Ook in Nederland ging het goed, maar het was tijd voor iets anders.”

Een maand voor de competitiestart weten Beerschot en Van den Buijs nog steeds niet of ze nu in 1A of 1B zullen spelen. “We gaan ervan uit dat we die finalewedstrijd tegen OH Leuven zullen spelen” zegt Van den Buijs. “Het heeft geen zin om ons nu bezig te houden met wat er allemaal nog kan veranderen. Wij zorgen er gewoon voor dat we klaar zijn voor die finale.”

