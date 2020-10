Dankzij negen op negen en zege tegen Lierse Kempenzonen wipt Deinze naar plaats drie Hans Fruyt

04 oktober 2020

23u29 0 1B Dankzij thuiswinst tegen Lierse Kempenzonen en negen op negen klimt SK Deinze, nieuwkomer in 1B, naar de derde plaats op drie punten van leider Seraing. De oranjehemden hebben op Westerlo nog een partij tegoed.

Deinze, verrassend met Tarfi in de basis, begon in een striemende regenbui goed. Tarfi pikte op de linkerkant een verloren bal op, vond in de rechthoek Challouk die zijn tweede competitiegoal aantekende. Op corner van Van Landschoot kreeg Bitsindou te veel vrijheid. Hij kopte de gelijkmaker in. Drie minuten later klom de thuisploeg een tweede keer op voorsprong. De Looze verstuurde een voorzet die aan de tweede paal achter de rug van doelman Brughmans in de netten viel. Naarmate de tweede helft vorderde begon de thuisploeg, met de inbreng van twee nieuwe verdedigers, hoofdzakelijk aan het behouden van de voorsprong te denken.

Deinze: Dutoit, De Looze, De Schutter, Blondelle (89’ Libbrecht), Vansteenkiste (69’ De Wittte), Neto, Le Postollec, Challouk, Tarfi (57’ El Banouhi), Staelens, Mertens.

Lierse Kempenzonen: Brughmans, Van Genechten, Van Der Veken, Santermans, Cauwenberg, Bitsindou, Van Landschoot, Troonbeeckx (65’ Samyn), Straetman (65’ Placca), Allach (77’ Gillis), Petrov.

Doelpunten: 17’ Challouk (1-0), 32’ Bitsindou (1-1), 35’ De Looze (2-1).

Geel: Troonbeeckx, Mertens, Allach, Santermans.

Ref: Staessens.