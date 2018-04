Dan toch witte rook: Lierse maakt overname officieel bekend KDC

26 april 2018

23u44 17

De overname van 1B-club Lierse is dan toch rond geraakt. Na drie dagen intensief onderhandelen liet Lierse donderdagavond laat weten dat er een deal met een geïnteresseerde partij werd ondertekend. Over de identiteit van de overnemer zullen de Pallieters vandaag communiceren.

Tot op het einde zouden er twee buitenlandse kandidaat-kopers in de running zijn geweest, waarvan één groep rond ex-Waregemspeler David Nakhid. De overname kwam net op tijd, want hoewel eerder werd aangenomen dat Lierse tot 26 april de tijd had om een licentiedossier in te dienen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), bleek dat tot én met de 26ste te zijn.

Met de overname op zak heeft de viervoudige landskampioen straks een veel grotere kans om via het BAS alsnog een nieuwe proflicentie te bekomen. Omdat afscheidnemend eigenaar Maged Samy niet van plan was om nog veel centen in Lierse te pompen, had de club zonder nieuwe geldschieter weinig perspectieven. Na tien en een half (veelal turbulente) jaren trekt Samy de deur van het Vanderpoortenstadion nu dus definitief achter zich dicht.

Witte rook op het Lisp! https://t.co/zvlTphR5VB K. Lierse S.K.(@ lierse) link