Dan toch naar 1B? Virton krijgt in beroep gelijk over licentieweigering Redactie

23 september 2020

21u44 1 Belgisch voetbal Excelsior Virton heeft woensdag een juridische slag thuisgehaald. Het Hof van Beroep van Brussel vernietigde de beslissing van het college van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) om geen voorlopige maatregelen te nemen tegen de licentieweigering voor de Luxemburgers.

Virton greep naast een proflicentie en werd naar de tweede amateurklasse teruggezet. Zowel bij de Licentiecommissie, in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) had de club nul op het rekest gekregen. Aan de BMA hadden de Luxemburgers gevraagd tijdelijke maatregelen te treffen, om toch de licentie toe te kennen, omdat de licentieregels volgens de club uit de Gaume in strijd zouden zijn met het mededingingsrecht.

Virton voelde zich gesteund door de auditeur van de BMA en haalde uit de beoordeling ‘prima facie’ van het Mededingingscollege ook een element dat de eigen zaak zou kunnen dienen. Volgens de club mag de voetbalbond in de beoordeling van de continuïteit geen sponsorcontracten buiten beschouwing laten als ze afkomstig zijn van ‘verbonden entiteiten’. In het geval van Virton gaat het om het bedrijf Leopard, dat in de portefeuille zit van clubeigenaar Flavio Becca. De BMA zou volgens de club die stelling bevestigd hebben. Daarnaast kampte Virton ook met achterstallige belastingen en RSZ-bijdragen, maar stelde de BMA dat het buiten proportie zou zijn om een club enkel daarvoor uit te sluiten van profvoetbal.

Toch nam de BMA geen voorlopige maatregel. Virton trok daartegen van leer bij het Hof van Beroep in Brussel en haalde woensdag zijn gram. “Het Hof van Beroep oordeelt dat Virton voldoende heeft aangetoond dat zij geen RSZ-schulden heeft, alsook geen schuld aan Sporting Lokeren. De KBVB had van bij het begin beweerd dat die licentievoorwaarden niet vervuld waren”, aldus Virton in een communiqué. “Met andere woorden: het Hof van Beroep oordeelde dat Virton sinds het begin voldeed aan de licentievoorwaarden en de licentie voor 1B dus niet geweigerd mocht worden.”

Virton kon volgens de Licentiecommissie echter ook onvoldoende de continuïteit van de club aantonen. “Maar het Hof van Beroep stelt dat het Mededingingscollege wel aan die voorwaarden voldeed, als tenminste werd geconcludeerd dat de licentieregels niet in overeenstemming zijn met het (Europese) mededingingsrecht”, klinkt het nog. “Virton toont, met behulp van het sponsorcontract en het bankafschrift die de betrouwbaarheid van de onderneming Leopard bewijst, aan dat het negatieve werkkapitaal voor de komende twee seizoenen is gedekt. Met andere woorden, het Hof van Beroep stelt vast dat aan het continuïteitscriterium is voldaan en dat de licentie ook op dat niveau niet kon worden geweigerd.”

Virton concludeert “van in het begin” te voldoen aan de licentievoorwaarden. “De redenen die de KBVB en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) aanhaalden om de licentie niet toe te kennen, zijn in strijd met het mededingingsrecht”, aldus de club uit de Gaume. “De hoogste Belgische gerechtelijke instantie op het gebied van het mededingingsrecht heeft vastgesteld dat de verschillende eerdere beslissingen tot weigering gebaseerd waren op een fout, namelijk dat de regels van de KBVB in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht.”

Virton geeft zichzelf 24 uur de tijd om te beslissen wat de volgende procedurele stap zal zijn. “Maar het zou blijk geven van juridisch gezond verstand van de KBVB en de Pro League om met een redelijke en respectabele oplossing op de proppen te komen ten aanzien van de club, haar supporters en de partners.”