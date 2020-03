Dan toch geen titelmatch tussen OHL en Beerschot: reconstructie van een dag vol discussie BF/HML/KDC

13 maart 2020

07u18 0 Proximus League De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad maakte uiteindelijk een einde aan een dag vol discussie. De Pro League stelde de promotiematch OH Leuven-Beerschot eerder op de dag al uit. Logisch, vond de thuisclub, die het spelen zonder fans als unfair ziet. Beerschot was dan weer verontwaardigd dat de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani het duel uit ‘veiligheidsredenen’ verbood.

Het persmoment van OH Leuven gisteren stond al eerder vast, maar de inhoud ervan kreeg door het coronavirus een andere wending. Niet trainer Vincent Euvrard, maar CEO Peter Willems sprak de media toe.

Hij deed het relaas van een hectische dag. Want toen de Pro League rond 11 uur bekendmaakte dat OHL de return van de finale achter gesloten deuren zou moeten spelen, steigerde de club. “We lieten de Pro League snel weten dat niet fair te vinden. Ze konden ons duel uitstellen - net als de bekerfinale - want dat gaat ook om een finale.” OH Leuven beschouwt de afwezigheid van de eigen fans als een groot nadeel - het stadion was uitverkocht. Terwijl Beerschot zich vorig weekend bij de 1-0-winst wel zag aangemoedigd door de fans.

Druk van burgemeester

Ondertussen was de Pro League onder druk gezet van Mohamed Ridouani. “Als de bond de match niet uitstelt, leg ik een verbod op”, zei de Leuvense burgemeester. Hij noemde de veiligheid als reden. “We kregen signalen dat de twee supportersgroepen zouden samentroepen aan het stadion. Ik wil geen grote samenscholingen in de stad. De veiligheid is prioritair.”

De Pro League besloot de match uit te stellen. “De beste en eerlijkste oplossing”, vond Willems. Hij vroeg zich af wat gevaarlijker is: dat mensen in open lucht naar de match kijken of rond het stadion verzamelen in cafés? “De gezondheid primeert nu op het voetbal. Als specialisten zeggen dat we de match niet met publiek mogen spelen, dan moeten we ons daar bij neerleggen.”

Volgens Willems zijn de Leuvense fans tevreden met het uitstel. “De tickets blijven geldig en ze zijn blij de return later te kunnen zien. Wanneer die zal plaatsvinden, kunnen we nog niet zeggen. Dat is vervelend voor onze ploeg om zich voor te bereiden, maar hetzelfde geldt voor Beerschot.”

Beerschot had de return graag zo snel mogelijk spelen, maar dat is na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad ijdele hoop. De Antwerpse club reageerde eerder op de dag via een communiqué. “Beerschot is verrast en verontwaardigd dat de finalewedstrijd OHL-Beerschot zaterdag verboden is door de burgemeester van Leuven (...) Voor de Pro League mocht het duel wel doorgaan, weliswaar achter gesloten deuren gezien de dreiging van het coronavirus, maar daarmee heeft dit uitstel niets te maken.”

Woordvoerder Sven Van den Abbeele verduidelijkte dat Beerschot alle begrip heeft voor de overheidsmaatregelen om de gezondheid te beschermen, maar was verbaasd dat Leuven de veiligheid niet kon garanderen. Zo luidde het op de website: “Beerschot vindt dat de burgemeester van een middelgrote stad op enkele dagen tijd voldoende maatregelen kan treffen om een duel zonder fans te organiseren en eventuele baldadigheden te beperken.”