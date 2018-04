Dan maar via de barrages: Red Flames verkopen hun vel duur maar gaan toch onderuit in Italië (2-1) GVS

10 april 2018

19u50 10 Belgisch Voetbal Dan maar via de barrages. De Red Flames zijn er niet in geslaagd om in Italië hun misstap tegen Portugal uit te wissen. Onze nationale voetbaldames gingen na een puike prestatie en bijzonder boeiende match in Ferrara tóch onderuit: 2-1. Alles op de tweede plek dus om een allereerste WK-deelname in de wacht te slepen.

Scoren en meteen een tegentreffer slikken. Ook nu bleef het de Red Flames niet gespaard. Na een aangenaam begin met tonnen inzet – drie meisjes gingen in het eerste kwartier al op de bon – was het zoeken, zoeken en nog eens zoeken. Tessa Wullaert etaleerde meermaals haar puike versnelling, maar de ervaren Italiaanse verdediging hield het slot goed op de deur. Tot er eentje de mist in ging. Bonanse verslikte zich in haar controle. Vanmechelen was er als de kippen bij om het leer te ontfutselen, maar werd aan het truitje getrokken: penalty. Niet Wullaert – zij miste tegen Portugal een elfmeter – wél Janice Cayman kweet zich van haar taak. 0-1.

Maar lang konden onze nationale voetbaldames dus niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten later hingen de bordjes in het Stadio Paolo Mazza - de thuishaven van de Italiaanse eersteklasser SPAL 2013 – alweer in evenwicht. Na een perfect uitgespeelde counter kon Rosucci niet meer missen. Guagni kon de opdoffer compleet maken, maar de spits besloot onbesuisd naast. 1-1 bij de rust.

Erop en erover

Hetzelfde spelbeeld na de koffie. Ook nu lagen beide teams met elkaar in balans: niemand kon z'n wil opleggen. Volgens de voetbalwetten is het op dat moment zeerste aan te raden om de weinige kansjes af te werken. Dat gebeurde niet. Na een heerlijke Belgische combinatie kon De Caigny aanleggen, maar haar schot werd uit doel geranseld. Even later kopte Cayman uitstekend naar de hoek, maar opnieuw had Giuliani een prima reflex in petto. Ook de coach van Italië vloekte tussendoor, want aan de overzijde knikte Salvai slechts enkele centimeters naast.

Een draw dan maar? Helaas niet, door de onvermijdelijke Girelli. Aannemen, draaien en schieten. Odeurs had geen schijn van kans. Vier minuten later konden de boeken bijna dicht, maar een loeier van Giuliano spatte uiteen op de paal. Een slotoffensief boksten de dames van Ives Serneels niet meer in elkaar, eindstand: 2-1. De leidersplaats en het bijhorende rechtstreekse WK-ticket is behoudens een mirakel gaan vliegen. Alles dan maar op de barrages.