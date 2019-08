Dag na bezoek met Van Holsbeeck loodste Mogi Bayat Kums naar AA Gent Redactie

22 augustus 2019

Mogi Bayat en Herman Van Holsbeeck, niet langer gebonden aan een contactverbod in het kader van ‘Operatie Propere Handen’ en tegenwoordig volop actief als makelaar, gingen dinsdagnamiddag langs bij AA Gent-manager Michel Louwagie. Toeval of niet maar een dag later was Bayat de drijvende kracht achter de verhuur van Sven Kums door Anderlecht aan de Buffalo’s. Zoals steevast bij transfers van de middenvelder regelde de Iraniër de deal. Eerder bracht hij hem al naar Watford en Udinese, vervolgens richting Anderlecht.