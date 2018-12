Daar is hij weer: Mogi Bayat duikt aan de zijde van zijn advocaat op tijdens Charleroi-Standard TLB

26 december 2018

Verrassing op Mambourg: Mogi Bayat is van de partij in het Stade du Pays de Charleroi voor de Waalse derby tussen de Carolo’s en Standard. Het is de eerste keer dat de omstreden voetbalmakelaar opduikt in het openbaar sinds het uitbreken van het fraudedossier in het Belgische voetbal en zijn vrijlating uit de gevangenis. Bayat kwam naar het stadion met zijn advocaat, Jean-Philippe Mayence. U kunt de wedstrijd HIER live volgen.

