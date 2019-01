D’Onofrio haalt in aanloop naar topper stevig uit naar Standard-voorzitter Venanzi: “Hij heeft iedereen verdoofd” Redactie

25 januari 2019

12u26

Bron: La Capitale 0 Belgisch Voetbal Luciano D’Onofrio, sterke man bij Antwerp, heeft in de krant La Capitale uitgepakt met een stevige sneer richting huidig Standard-voorzitter Bruno Venanzi. “Er staat een anesthesist aan het hoofd van de club. Er is geen reactie meer. Geen emotie”, aldus D’Onofrio over Venanzi.

Vanavond trappen Antwerp en Standard op de Bosuil speeldag 23 in de Jupiler Pro League op gang. Ook voor Luciano D’Onofrio wordt het een speciale avond. D’Onofrio, tegenwoordig vicevoorzitter én sportief directeur van de ‘Great Old’, was jarenlang de sterke man bij de Rouches. Maar van huidig voorzitter Bruno Venanzi heeft D’Onofrio geen al te hoge pet op, zo laat hij duidelijk merken in La Capitale.

“Wat ik vind van het huidige Standard? Ik zie dat de club een anesthesist (Bruno Venanzi, red.) aan het hoofd heeft staan”, stelt D’Onofrio. “Een anesthesist, ja. Dat zeg ik omdat hij iedereen verdoofd heeft. Er is geen reactie meer. Geen emotie. Zowel bij de supporters als bij de media. Alles is normaal geworden. Je voelt geen passie meer binnen de club. De passie die ik echt wel gevoeld heb toen ik er was. Anders kan ik het niet formuleren.”

Voorts maakt D’Onofrio er in La Capitale geen geheim van dat hij niet de beste vrienden is met Venanzi, voor wie daar nog zou aan twijfelen. “Ik had een goede relatie met hem, maar dat is nu niet meer het geval. Venanzi weet zelf heel goed hoe dat komt. Het dateert van de periode waarin hij Standard gekocht heeft. Laat het me zo zeggen: hij heeft zich toen niet zo elegant gedragen tegenover een vriend van mij. Maar ik denk dat het beter is dat ik daar voorts niets meer over vertel.”