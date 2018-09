D-day voor Red Flames: winnen en hopen Glenn Van Snick

04 september 2018

08u06 0 Belgisch Voetbal Hoogdag voor het Belgische damesvoetbal. Winnen de Red Flames van Italië en staat het geluk in de duels van de andere tweedes aan hun zijde, plaatsen ze zich voor de WK-barragematchen. "Maar ik wil niet weten wat er op de andere velden gebeurt", stelt bondscoach Serneels.

Onze nationale voetbalvrouwen hebben op de slotspeeldag hun lot niet in eigen handen. Ze staan op een zesde en voorlaatste plek in het klassement van alle tweedes. Geen ideale uitgangspositie: alleen de vier beste tweedes bikkelen via barrages voor het laatste WK-ticket. Toch is er van wanhoop geen sprake. Zo strijden in twee poules nog de nummers één en twee tegen elkaar om de koppositie. België kan van eventueel puntenverlies van die tweedes profiteren om zich alsnog bij de eerste vier te nestelen. De Flames spelen tegen het geplaatste Italië dat niets meer te winnen of te verliezen heeft.

Italië met sterkste ploeg

"Tóch zijn ze met hun sterkste selectie naar Leuven afgereisd", weet bondscoach Ives Serneels. "Kiest Italië toch voor enkele meisjes die minder aan de bak komen, hoeft dat geen voordeel te zijn voor ons. Met het oog op een WK-selectie wil elke Italiaanse zich bewijzen." Maar de coach ziet kansen. "In Roemenië hebben we getoond dat we als één team mentaal sterk zijn. Bovendien zijn we ook fysiek in orde. We hebben een groep die qua matchritme verder staat dan Italië."

Zelf alles uit de kast halen én intussen met een bang hartje afwachten, dus. "Maar ik wil de gang van zaken op de andere velden niet weten. We focussen ons op onze eigen match, want een gezondheidswandeling wordt het niet. Na het laatste fluitsignaal zie ik wel of we beloond worden voor onze evolutie."

Door het vroege uur zullen er slechts 3.000 fans aanwezig zijn. Heleen Jaques is nog steeds out.