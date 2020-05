D-day voor doelmannen: RC Genk kiest vandaag z’n nummer 1 (naast Vandevoordt) Kjell Doms

13 mei 2020

06u45 0 Belgisch voetbal Thomas Didillon (24) of Danny Vukovic (35). Wie staat volgend seizoen onder de lat bij ­Racing Genk? In de Luminus Arena scheppen ze vandaag duidelijkheid.

Bij Racing Genk zijn ze aan de laatste trainingsweek bezig. Voor de spelers met vakantie vertrekken, willen ze in de Luminus Arena ­alvast één belangrijke knoop doorhakken. Wie begint als nummer 1 aan het nieuwe seizoen en wie mag uitkijken naar een andere club: ­Didillon of Vukovic? Op die vraag krijgen de betrokken partijen vandaag een antwoord.

Beginnen we met de huurling van Anderlecht. Thomas Didillon kwam op het einde van de wintermercato naar de Luminus Arena. Genk huurde hem in eerste ­instantie tot het einde van dit seizoen en betaalde Anderlecht daarvoor 500.000 euro. In het huurcontract van Didillon staat ook een aankoopoptie die, indien gewenst, voor eind mei moet gelicht worden. Het bedrag voor een definitieve aankoop van de 24-jarige Fransman bedraagt 1,6 miljoen euro.

In Genk zijn ze uiterst tevreden over Didillon, vanaf dag één gedraagt de Fransman zich als een voorbeeldige prof en ploegmaat. Na amper twee trainingen dropte Hannes Wolf hem meteen in de ­basis, de Duitser heeft er geen ­seconde spijt van gehad. Didillon profileerde zich als een betrouwbare doelman en zorgde met zijn présence en ervaring voorde stabiliteit die Genk voordien miste.

Als bezetene gewerkt

De eerste signalen, meteen na de stopzetting van de competitie, wezen in de richting van een verlengd verblijf voor Didillon. Genk had de intentie de aankoopoptie te lichten. Máár dat was buiten Danny Vukovic gerekend. Velen hadden hem afgeschreven toen hij dit seizoen na één speeldag zijn achillespees scheurde. Aussies zijn een ras apart. Vukovic werkte als een bezetene aan zijn comeback en staat volgens insiders fysiek en conditioneel verder dan voor die vreselijke blessure. Sinds de trainingen bij Genk werden hervat, presteert hij ijzersterk. Ook Wolf – die Vukovic voordien enkel op beelden aan het werk zag – was aangenaam verrast. Voetbal is business, maar in Genk zijn ze Vukovic ook erkentelijk voor zijn parcours. Zo had hij een belangrijk aandeel in de Genkse landstitel.

18-jarige klasbak

Maar de zaak is complexer dan ­enkel de strijd tussen Didillon en Vukovic. Je kan de keuze voor x of y niet los zien van Maarten Vandevoordt. De 18-jarige klasbak is hersteld van zijn elleboogoperatie en tekende vorig jaar nog een contractverlenging tot 2023. Na het uitvallen van Vukovic en de mindere periode van Gaëtan Coucke, leek Vandevoordt op weg het seizoen vol te maken als nummer 1. Hij is zonder twijfel de man van de toekomst in Genk. En dat speelt in het nadeel van Didillon. Nu voor de Fransman kiezen, kost geld. Hij komt niet gratis keepen. Bovenop de 1,6 miljoen moet je hem ook een contract voor drie of vier seizoenen geven én lopen ze bij Genk het risico Vandevoordt helemaal te blokkeren. Die kans is veel kleiner met Vukovic. Hij kan zich nog één keer bewijzen op het allerhoogste niveau, waarna een natuurlijke wissel van de macht volgt.

Tot slot is er nog één niet onbelangrijk detail. Stel dat Genk Didillon ­terugstuurt naar Anderlecht, dan passeren ze in de zomer mogelijk nog langs de kassa. In de huurovereenkomst met Anderlecht staat dat Genk 25% vangt van het bedrag waarvoor Anderlecht hem zou verkopen. Welke argumenten wegen het zwaarst? We weten het vandaag.

Lees ook: Didillon teleurgesteld in manier waarop Anderlecht hem naar uitgang duwde: “Mijn voetenwerk? Dat is een vals excuus”

Anderlecht krijgt steun: Racing Genk wil solidariteitsbijdrage van 10 procent

Geen akkoord over stopzetting en format? Dan vraagt KRC Genk nietigverklaring competitie