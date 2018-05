Custovic en KVO sluiten af met makkelijke zege tegen Antwerp Tomas Taecke

19 mei 2018

22u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal KV Oostende heeft een moeilijk seizoen met een positieve noot afgesloten. De kustploeg kende weinig of geen problemen met Antwerp, dat ondanks een vroege voorsprong met 3-1 onderuit ging.

De meest opvallende naam op het wedstrijdblad was die van Franck Berrier. Custovic mocht de vertrekkende Fransman niet meer selecteren, toch kreeg Berrier zijn afscheidswedstrijd bij KV Oostende. Afscheid nemen, dat deden ook Custovic zelf, Milic en Musona (beiden op weg naar Anderlecht) en mogelijk ook Akpala.

Bij Antwerp kon de match voor De Laet niet slechter beginnen. De verdediger viel al na vijf minuten uit met een op het eerste zicht ernstige knieblessure. De Great Old kwam wel op voorsprong. Ghandri klom het hoogst op de hoekschop van Hairemans, Dutoit was kansloos op zijn kopbal. KVO had het veldoverwicht, maar had wel een strafschop nodig om écht gevaarlijk te zijn. Milic trapte op Teunckens, die gegeerd is door KVO.

Kleine opsteker

Kort na de pauze kreeg de kustploeg wel wat het verdiende. Akpala stuurde Zivkovic diep, die de bal van dichtbij netjes over Teunckens tegen de touwen trapte. Nauwelijks enkele minuten later kreeg de Nederlander de kans om Oostende op voorsprong te brengen, maar ‘Zivko’ liet die onbenut. De volgende grote kans was voor Vandendriessche, maar ook hij miste van dichtbij.

KVO trok vol naar voor en kwam voorbij het uur dan toch op voorsprong. Vandendriessche kopte een hoekschop van zijn maatje Berrier in de verste bovenhoek, ver buiten het bereik van Teunckens. Antwerp leverde weinig weerwerk en een kwartier voor inrukken was de match gespeeld. Op aangeven van Milic pikte ook Musona zijn doelpuntje mee. Custovic kreeg een waardig afscheid. Na drie seizoenen verlaat hij de kustploeg met een kleine opsteker.

Siani niet tevreden met prestatie bij terugkeer aan de kust

Antwerp-middenvelder verliet tijdens de winterstop Oostende voor de Bosuil, maar voor de laatste wedstrijd van het seizoen keerde hij nog eens terug naar de Vesluys Arena. Veel plezier beleefde Siani, behalve bij zijn ontvangst, niet. “We maakten te veel individuele fouten. Zelf ging ik in de fout bij het eerste doelpunt. Dat komt ons hier duur te staan”, zuchtte Siani.

“KVO speelde met veel inzet en druk naar voor. Tactisch pakten ze het ook iets anders aan en daar hebben we niet op kunnen reageren. Gelukkig zit het seizoen erop, maar wel jammer van deze nederlaag.”

Antwerp kon wel wat excuses inroepen. Met De Laet stond er eigenlijk maar één echte verdediger tussen de lijnen en die viel na 8 minuten ook nog eens geblesseerd uit. “Maar aan de vervangers lag het zeker niet. We maakten gewoon te veel individuele fouten en dat betaal je cash tegen jongens als Musona en Zivkovic."

Zo beleefde Siani toch een bizarre terugkeer bij Oostende. “Ik heb genoten van de manier waarop de supporters van KVO me ontvangen hebben, maar van mijn prestatie ben ik niet tevreden.” Siani ging alleszins wel naar huis met een mooi aandenken van een jonge KVO-supporter.