Croonen: “We gaan ervan uit dat alles gelopen is op een manier die ook juridisch bevestigd zal worden” PDD GVS TLB

15 mei 2020

20u59 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Belgisch voetbal Pro League-voorzitter Peter Croonen heeft intussen gereageerd na de Pro League-voorzitter Peter Croonen heeft intussen gereageerd na de Algemene Vergadering van deze namiddag. Tijdens die vergadering besliste de Pro League onder meer dat Beerschot en OH Leuven nog tijd krijgen om hun promotiefinale te spelen (als dat niet lukt promoveert Westerlo, red.) en dat Waasland-Beveren zakt.

“Ik denk dat er geen enkele formule mogelijk was waarbij er geen juridische acties zouden zijn”, zegt Croonen aan VTM Nieuws. “Goed, het is het recht van elke club om te bekijken of zij zich willen verzetten tegen dergelijke beslissingen. Ik denk dat we procedureel de juiste meerderheden hebben gevonden. Wij gaan ervan uit dat alles gelopen is op een manier die ook juridisch bevestigd zal worden.”

Promotiefinale

“Ik kan ook zeggen dat OH Leuven en Beerschot al bevestigd hebben dat ze de promotiefinale willen spelen”, gaat Croonen voort. Dus ik hoop dat ze zal kunnen plaatsvinden. Ik denk dat het, in een sportomgeving, altijd wenselijk dat de sportieve beslissing - indien die kan genomen worden - voorrang heeft op een administratieve beslissing.”