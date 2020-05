Croonen: “We gaan ervan uit dat alles gelopen is op een manier die ook juridisch bevestigd zal worden” PDD GVS TLB

15 mei 2020

20u59 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Belgisch voetbal Pro League-voorzitter Peter Croonen heeft intussen gereageerd na de Pro League-voorzitter Peter Croonen heeft intussen gereageerd na de Algemene Vergadering van deze namiddag. Tijdens die vergadering besliste de Pro League onder meer dat Beerschot en OH Leuven nog tijd krijgen om hun promotiefinale te spelen (als dat niet lukt promoveert Westerlo, red.) en dat Waasland-Beveren zakt.

“Ik denk dat er geen enkele formule mogelijk was waarbij er geen juridische acties zouden zijn”, zegt Croonen aan VTM Nieuws. “Goed, het is het recht van elke club om te bekijken of zij zich willen verzetten tegen dergelijke beslissingen. Ik denk dat we procedureel de juiste meerderheden hebben gevonden. Wij gaan ervan uit dat alles gelopen is op een manier die ook juridisch bevestigd zal worden.”

Promotiefinale

“Ik kan ook zeggen dat OH Leuven en Beerschot al bevestigd hebben dat ze de promotiefinale willen spelen”, gaat Croonen voort. Dus ik hoop dat ze zal kunnen plaatsvinden. Ik denk dat het, in een sportomgeving, altijd wenselijk dat de sportieve beslissing - indien die kan genomen worden - voorrang heeft op een administratieve beslissing.”

Begrip

De voorzitter van de Pro League sympathiseerde ook met het onfortuinlijke Waasland-Beveren, dat zakt naar 1B. “Ik wens Waasland-Beveren veel sterkte en steun toe in 1B. Ik hoop dat ze heel snel de weg kunnen vinden naar 1A. Dit is niet de manier waarop je als ploeg wilt degraderen, maar de omstandigheden maken dat het niet anders kan”, aldus Croonen, die begrijpt dat Waasland-Beveren bekijkt welke stappen er genomen kunnen worden. “Dat is het recht van iedere club.”

“Ik begrijp dat niet iedereen tevreden is met de beslissing, maar we hebben gekozen voor de oplossing die het breedst gedragen is”, gaat de Pro League-voorzitter voort. “Er was geen enkele formule mogelijk waarbij er geen juridische stappen zouden volgen. Als we ervoor kozen om geen stijgers of dalers toe te laten, trokken Beerschot en OHL ongetwijfeld in het verweer. De overgangsoptie met 18 ploegen in 1A de komende drie jaar was lange tijd een piste, maar daarvoor zouden we de noodzakelijke meerderheid (80 procent, red.) niet gevonden hebben. En dan moet je ook rekening houden met de sportieve realiteit. Met 29 op 30 speeldagen zit je ver genoeg om conclusies te trekken en een degradant aan te duiden, zelfs al had Waasland-Beveren nog een waterkans op het behoud.”