Courtois ziet Lokeren openen in mineur: swingend Beerschot klopt Waaslanders Kristof De Cnodder

02 augustus 2019

22u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal Een swingend Beerschot heeft de competitie in 1B geopend met een verdiende zege tegen die andere titelfavoriet Lokeren. Uitblinker Raphael Holzhauser zorgde voor de enige goal van de avond.

Beerschot had het openingsduel tegen Lokeren gepromoot als ‘Propere Vrijdag’. Logischerwijze maakte het publiek tijdens de match een paar keer allusie op het dossier ‘Propere Handen’, maar op het veld waren de spelers daar niet meer mee bezig.

De wedstrijd verliep in een 1A tempo en 1A sfeer. Beerschot – in een regie van de Oostenrijkse nieuwkomer Holzhauser - begon het scherpst. Het was ook Holzhauser die na een ingestudeerde vrije trap de score opende. Gaandeweg kwam Lokeren iets beter in de partij. De Ridder zag een poging op de paal stranden. Aan de overkant werd een goal van Seigers afgekeurd wegens buitenspel.

Na de pauze liet Beerschot Lokeren bij momenten sterretjes zien. Holzhauser (schot op de kruising), Brogno en Vancamp (schot op de lat) kwamen dicht bij de 2-0, maar het was telkens net niet. Toen bezoeker Tirpan rond het uur (weliswaar onterecht) rood kreeg, had Beerschot zijn schaapjes helemaal op het droge. De ploeg van trainer Stijn Vreven gaf nog slechts één kans weg, maar doelman Vanhamel stond paraat op een knal van Cevallos. Zo was de eerste Kielse driepunter meteen een feit.

Courtois opgemerkte gast op het Kiel

Beerschot mocht vanavond een opvallende gast ontvangen voor de opener van de competitie tegen Lokeren. Niemand minder dan onze nationale nummer 1 Thibaut Courtois tekende present in één van de loges van het Olympisch Stadion. Courtois sukkelt momenteel met de enkel en blijkbaar kreeg hij van Real Madrid de toestemming om even over en weer naar België te reizen. Courtois maakte van de gelegenheid gebruik om zijn jeugdvriend Alexander Maes, vaste waarde op het middenveld van Beerschot, eens live aan het werk te zien.