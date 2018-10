Coucke wil wantoestanden aanpakken: "Van een ramp naar een Europees voorbeeld" SPS

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Marc Coucke, de voorzitter van de Pro League, wil paal en perk stellen aan de wantoestanden die de voorbije dagen aan het licht kwamen in het Belgische voetbal. Dat vertelt hij in 'De afspraak op vrijdag' op Canvas.

In het fraudeonderzoek staan enkele spelersmakelaars centraal. Zij zetten volgens de speurders allerlei illegale constructies op bij transfers, onder meer om geld wit te wassen. "Ik heb de vorige dagen enorm veel contact gehad met de Europese voetbalinstanties", verklaarde Coucke, die ook nog voorzitter van RSC Anderlecht is. "Zij volgen het heel nauw en ze gaan er ons ten volle in steunen. Misschien kunnen we zelfs het voorbeeld geven. Daar moeten van een ramp een voorbeeld maken."

Dan is er ook nog het luik van de wedstrijdvervalsing. Ook dat veroordeelt de voorzitter scherp. "Het is iets wat nooit kan, op geen enkel niveau in geen enkel land", klonk het. "Daar bestaat geen discussie over en is het ergste wat in het voetbal kan gebeuren."