Coucke niet zeker dat zijn project-Anderlecht zal slagen: "Ik heb hier in een maand al meer werk gehad dan in mijn vier jaar bij Oostende" TLB

01 mei 2018

08u44

Bron: La Tribune 0 Belgisch Voetbal Anderlecht-voorzitter Marc Coucke was gisteren te gast in 'La Tribune', de Franstalige tegenhanger van voetbalpraatprogramma 'Extra Time'. G eruggensteund door de 3-1-zege van afgelopen zondag tegen Charleroi verscheen de Oost-Vlaming in zijn gekende zwierige stijl voor de camera's. De sterke man van paars-wit praatte onder meer over het verschil tussen KV Oostende en Anderlecht, de VAR én het wrange afscheid van manager Herman Van Holsbeeck.

1. Coucke over Anderlecht

"Anderlecht is mijn nieuwe job. Mijn kinderen zien me 's ochtends opnieuw vertrekken, aktetas in de hand", aldus Coucke, die exact één maand voorzitter is van de Belgische recordkampioen. "Het project is een geheel: een club, een familie. En mijn doel is om de algemene situatie binnen en van de club te verbeteren. Dit is het eerste project waaraan ik begin, zonder zeker te weten of het wel zal lukken. Ik heb hier al meer werk gehad dan in mijn vier jaar bij KV Oostende. Ik wil geen veertig jaar blijven, maar ik ben wel blij dat de Vanden Stocks mijn gekozen hebben uit een rist sterke kandidaten."

Coucke gaf verder ook uitleg over zijn financiële plannen. "Mijn doel is om het budget van de club de komende vijf à tien jaar met 50 procent te verhogen. Een groot deel van dat geld zal naar het sportieve luik én de jeugdwerking gaan."

2. Over de sportieve doelen met Anderlecht

Ook op sportief vlak reiken de ambities van Coucke met Anderlecht ver. "Ik wil graag weer aansluiting vinden met de Europese subtop. Daarmee bedoel ik: minstens om de 2 jaar overwinteren met af en toe een uitschieter, waarom niet een kwartfinale of halve finale halen in Europa. Want wat ploegen als Bazel, Porto of Ajax kunnen, waarom zouden wij dat niet kunnen? De Belgische economie is sterker dan de Portugese, dus wij zouden toch beter moeten kunnen doen dan Porto?"

3. Over het stadion

"We hebben in België nood aan enkele nieuwe stadions, niet alléén in Anderlecht. Wij hebben een thuishaven nodig die plaats biedt aan meer dan 21.000 mensen. Een derde ring toevoegen aan het Constant Vanden Stockstadion zou zou snelste oplossing zijn. Maar niet de beste. Een andere mogelijkheid is om een nieuw stadion te bouwen in Anderlecht, of in een andere gemeente. Maar ik blijf bij voorkeur in Anderlecht."

4. Over zijn tweet na de match tegen Genk die veel stof deed opwaaien

“Verdiende overwinning, felicitaties aan Genk. Hier vreesden we voor op 31/01 om 24 uur (de laatste dag van de transferperiode, red.). Met onze middelen gaan we nog vijf matchen tot het uiterste gaan”, postte Marc Coucke ruim een week geleden op Twitter. Een duidelijke sneer richting ex-manager Herman Van Holsbeeck waar Coucke het eveneens over had in 'La Tribune'.

"Op het einde van elke transferperiode, moeten we een evenwichtige kern hebben. Maar door omstandigheden hadden we te weinig aanvallers, te weinig verdedigers en te veel middenvelders. Dat noem ik geen evenwichtige ploeg. Met mijn tweet bedoelde ik dat er in de play-offs - met al die intense duels - niet te veel zou mogen gebeuren voor ons. Anders zouden we in de problemen komen. We zouden bijvoorbeeld spelers moeten opstellen die niet helemaal klaar waren. Ik wilde met mijn tweet gewoon duidelijk maken aan de supporters dat we weten wat het probleem is. De laatste drie matchen heb ik de fans ook niet meer horen fluiten bij een verkeerde pass."

"Ik had niet verwacht dat het afscheid van Herman Van Holsbeeck op deze manier en zo snel zou gebeuren. En laat dit duidelijk zijn: Van Holsbeeck heeft schitterende dingen gedaan tijdens zijn vijftien jaar in dienst van de club. Maar ik ben nu verantwoordelijk voor de toekomst van de club en nog drie maanden aanmodderen - Van Holsbeeck had een belangrijke rol bij de transfers en we waren het over veel dingen niet eens - had ons niet geholpen. Ik had zijn vertrek wel graag anders gezien, het is mijn stijl niet om iemand zo snel af te schrijven. Het had mooier gekund."

Victoire méritée, félicitations, pour @KRCGenkofficial #gnkand 2-1; ce qu’on craignait le 31/1 à 24h...

Mais avec nos moyens on va tout donner les 5 derniers matchs 💪💪💜💜 Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

5. Over zijn relatie met Mogi Bayat

Het was bijna een zekerheid tijdens de laatste periode van Van Holsbeeck bij paars-wit: makelaar Mogi Bayat die stond te blinken op een foto van een nieuwe speler die werd aangetrokken. Dat lijkt met de komst van Coucke verleden tijd. De drie nieuwe spelers die Anderlecht an aantrok voor volgend seizoen - Makarenko, Abazaj en Cobbaut - kwamen via een andere makelaar dan Bayat.

"We werken op een andere manier. Wie de makelaar is, interesseert ons niet. De speler wel. Ook Bayat heeft goede dingen gedaan voor de club en als één van zijn spelers vertrekt, dan zullen we op een normale manier met hem praten."

Welcome @eliascobbaut! 💪



"Het is een droom voor mij om hier te zijn" 🎙 Bekijk hoe Elias kennismaakt met zijn nieuwe ploegmaats op de RSCA Official-app 📲



"C'est un rêve pour moi d'être ici" 🎙 Regardez comment Elias a rencontré ses coéquipiers sur l'app #RSCA officielle 📲 pic.twitter.com/WOOh0ZUg8Q RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

6. Over de VAR

Ook Marc Coucke is niet blind voor de kinderziektes die de invoering van de VAR met zich meebrengt. Maar de voorzitter van Anderlecht gelooft wél dat het systeem het Belgisch voetbal op termijn een dienst zal bewijzen. "Het systeem zit nog maar in de beginfase. Ik weet zeker dat we binnen vijf jaar scheidsrechters van topniveau zullen hebben. De clubs investeren veel in de VAR, dus willen we wel dat de videoref er is om de ref te helpen. Tijdens een match heeft iedereen zijn mening, maar wat wel moet stoppen is dat de scheidsrechters na de match het voordeel geven aan een bepaalde ploeg. De refs moeten hetzelfde doel hebben als de voetballers, namelijk een goede match afwerken."