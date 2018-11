Coucke kant zich tegen voorstel CD&V: “Zo maak je van een gezonde sector een financieel kerkhof” NVK & MDB

06 november 2018

15u37 0 Belgisch Voetbal Marc Coucke en Pierre François, de voorzitter en de CEO van de Pro League, gaven vandaag uitleg voor het parlement. Dat bespreekt een wetsvoorstel om de fiscale voordelen voor de voetbalclubs te beknotten. Coucke is bereid om het probleem met de makelaars aan te pakken, maar is niet meteen te vinden voor het CD&V-voorstel om de RSZ-korting strenger te reglementeren.

In de nasleep van het grootschalig onderzoek van de fiscale fraude in het Belgisch voetbal heeft CD&V een wetsvoorstel klaar om de RSZ-voordelen voor profclubs en profspelers opnieuw te bekijken. Voetballers betalen amper sociale bijdragen en de clubs krijgen een grote korting op de bedrijfsvoorheffing, als ze het geld in de jeugdwerking investeren. “De Belgische clubs hebben de afgelopen tien jaar enorm veel geïnvesteerd in de jeugdopleiding”, verklaarde Marc Coucke vandaag in het parlement. “We worden internationaal door de FIFA gezien als klasse 1 qua jeugdopleiding. Op de FIFA-ranking zijn we naar de eerste plaats gestegen en op de UEFA-ranking doen de clubs het zeer goed. We moeten erkentelijk zijn voor de voordelen, maar de clubs geven ook terug. Door sociale projecten, de Belgian Homeless Cup, ... .”

“Financieel kerkhof”

CD&V wil met het wetsvoorstel onder meer de RSZ-voordelen enkel voorbehouden voor sporters met een maximum jaarloon van 81.600 euro en de loongrens voor niet-EU-spelers optrekken. “De Belgische clubs maakten in 2017 gezamenlijk 14 miljoen euro winst”, vertelde Marc Coucke. “Als het voorstel erdoor zou komen, dan zouden we 68 miljoen euro verlies maken. Zonder gunstige fiscale maatregelen tout court zou dat zelfs 93 miljoen euro zijn. Op die manier maak je van een gezonde sector een financieel kerkhof.”



Coucke, die ook voorzitter van Anderlecht is, beseft echter wel dat er iets scheef is gegroeid in de Belgische voetbalwereld. “Er is wel één aspect misgelopen: dat van de makelaars. Daar is een subsector ontstaan die zo snel en zonder regulering gegroeid is dat er uitwassen zijn ontstaan. Wel: we willen het voortouw en maatregelen nemen. We gaan ingrijpen. Ook al gaat dat ten koste van onze concurrentiepositie en zal elke Belgische club een of twee transfers per jaar mislopen door die strengere regels.”

Schrappen van licentie

Hoe wordt dat plan dan net uitgevoerd? “We hebben een driestappenplan voor de makelaarsproblematiek. 1) een charter ondertekenen met onze 24 profclubs met richtlijnen waar we ons allemaal aan zullen houden. 2) dat charter in de licentievoorwaarden gieten. 3) dat allemaal in een wetgevend kader gieten, met hulp van de politiek”, besloot Marc Coucke. De CEO van de Pro League Pierre François vertelde in het parlement dan weer hoe clubs gestraft kunnen worden. “De clubs zouden een charter moeten ondertekenen. Daarin zouden regels staan die betrekking hebben tot makelaars. Als ze die niet volgen, kan dat schrapping van de licentie tot gevolg hebben, of het intrekken van tv-gelden. Dat zou in de licentievoorwaarden gegoten worden. We hopen daar op de algemene vergadering van de Pro League op 17 december een akkoord over te bereiken. Andere Europese landen kijken naar ons. Wij willen een pioniersrol spelen. Want het is een internationaal probleem.”