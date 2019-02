Coucke heeft geen spijt van overname, maar: “Als je bij Anderlecht in je neus peutert, is dat nationaal nieuws” MH

07 februari 2019

21u54

Bron: De Afspraak 0 Belgisch Voetbal “Deze club komt terug.” ’t Zijn de woorden van Marc Coucke (54) -binnenkort één jaar voorzitter van Anderlecht- vandaag in ‘De Afspraak’. De ondernemer komt naar eigen zeggen wel meer struikelblokken tegen dan verwacht.

“Of ik spijt heb dat ik Anderlecht gekocht heb? Neen, absoluut niet. Vanzelfsprekend. Op sommige gebieden verschiet ik wel van alles wat er rond de club hangt en hoezeer alles wordt uitvergroot. Als je daar in je neus peutert, is het nationaal nieuws. Dat had ik niet in die mate verwacht. Het maakt het iets moeilijker om zaken te veranderen, hé.”

“Ik heb nog al projecten gehad en initiatieven genomen”, gaat Coucke voort. “Het eerste jaar kom je er van alles tegen als je zaken wil veranderen. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ze elke week kwamen filmen om te zeggen: ‘kijk, nu doet hij dat en dat mis’. In de meeste bedrijven en projecten die je probeert te veranderen, doe je in het eerste jaar stommiteiten. Maar als dat elke dag in de krant staat, maakt dat het wel moeilijker.”

“Ik vind dat de supporters zich enorm positief opstellen”, klinkt het nog. “Ik weet niet op welk tijdstip het zal zijn, maar deze club komt terug. Als we dat gaan vieren, gaat het des te meer deugd doen. Of ik er in blijf geloven? Vanzelfsprekend.”