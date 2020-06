Coronatests kosten elke club 50.000 euro, toch beperkt aantal fans in oefenmatchen? PJC/TTV

30 juni 2020

06u04 0 Belgisch voetbal Minstens veertig coronatests per week, aan 48 euro per stuk en dat tot minstens eind dit jaar. Dat heeft de Pro League gecommuniceerd aan zijn clubs, die zo meer dan 50.000 euro moeten voorzien voor deze regeling.

Charleroi-aanvallers Mamadou Fall en Younes Delfi zijn als eerste profvoetballers in België besmet met corona. Dat kwamen de twee te weten na een test op initiatief van hun club, omdat er tot dusver geen uniform protocol vanuit de Pro League was. Vanaf deze week is dat er wel, de Pro League stuurde gisteren een mail naar de clubs.

Concreet zal Betamedics per club minimaal veertig testen voorzien. Ook als een team er minder nodig heeft, zal het voor veertig stuks moeten betalen. De kostprijs is hoog: per individueel onderzoek moeten de clubs 48 euro op tafel leggen, wat neerkomt op minstens 1.920 euro per week. Er is al afgesproken om dit regime aan te houden tot zeker het einde van dit kalenderjaar. Per club gaat het bijgevolg om een investering van ongeveer 50.000 euro.

De Pro League zal samenwerken met twee labo’s: één in Roeselare en één in Louvain-la-Neuve. Anderlecht, Antwerp, Club en Gent kunnen in West-Vlaanderen terecht voor hun resultaten, Standard en Racing Genk in Louvain-la-Neuve.

Om de testmomenten te plannen, vraagt de Pro League om tegen uiterlijk donderdag een oefenschema door te sturen. Wat die vriendschappelijke wedstrijden betreft, is er de richtlijn om dat zonder fans te doen, maar die is niet bindend. Verschillende clubs onderzoeken daarom of ze toch niet een minimum aan supporters kunnen verwelkomen, wat volgens de Veiligheidsraad ook mag. Zo besliste KV Oostende gisteravond dat ze zaterdag tegen Varsenare voor 300 supporters zullen spelen. Club en Gent zullen in eerste instantie sowieso geen toeschouwers toelaten.

