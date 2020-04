Corona of niet: licentiecommissie kent geen genade voor probleemgevallen RN

07 april 2020

Morgen valt het doek over de licenties in het Belgisch voetbal. Dan weten we wie een licentie bekomt en wie niet, maar duidelijk is nu al dat de licentiecommissie zich niet milder zal opstellen omwille van de impact van de coronacrisis. Wel volgt ze de maatregelen van de overheid, die uitstel van betaling verleent voor wie duidelijk de financiële gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervindt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat clubs die hun bedrijfsvoorheffing voor februari niet betaald hebben, daar niet op afgerekend zullen worden. Maar daar houdt de ‘mildheid’ van de licentiecommissie ook op. Clubs die voor de coronacrisis al in slechte papieren zaten, zullen niet op clementie moeten rekenen. Men gaat ervan uit dat de huidige noodtoestand niet als voorwendsel mag aangegrepen worden om clubs aan boord te houden die voordien al in zware problemen zaten.

