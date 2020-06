Coördinator in zaak ‘Propere Handen’ volgt Wagner op als bondsprocureur, bondsreglement krijgt update Redactie

25 juni 2020

17u11 0 Belgisch voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft een nieuwe bondsprocureur. Ebe Verhaegen, die voor de KBVB als onderzoekscoördinator optrad in ‘Operatie Propere Handen’, volgt de veelbesproken Kris Wagner op.

Vanaf 1 juli treedt Verhaegen in zijn nieuwe functie. Daarmee heeft de Belgische voetbalbond een opvolger voor Kris Wagner, die in april nog ontslagen werd na enkele onprofessionele berichten op zijn Facebook-pagina. De KBVB heeft Dirk Thijs dan weer aangesteld als de nieuwe eerste voorzitter van de Disciplinaire Raad.

Ook het bondsreglement, dat de afgelopen jaren meermaals voor onduidelijkheid zorgde, is onder handen genomen. Een stuurgroep onder leiding van professor Frank Hendrickx (KU Leuven) werkte sinds november 2018, nog voor de tuchtprocedure omtrent de matchfixing van KV Mechelen/Waasland-Beveren van start was gegaan, aan een nieuwe versie van het bondsreglement. Tijdens de procedure van het matchfixingschandaal werd pijnlijk duidelijk dat het 454 pagina’s tellende reglementenboek dringend aan vernieuwing toe was. Het moest logischer opgebouwd worden en in klare, ondubbelzinnige taal geschreven worden.

Elk hoofdstuk werd daarbij onder de loep genomen, dus ook het disciplinaire luik en de licentieregels, om tot een reglement van 11 hoofdstukken te komen. Onder meer het clearinghouse om uitspattingen met makelaars aan banden te leggen, is er in opgenomen.

“De vernieuwing van het bondsreglement mag je een huzarenstukje noemen: het staat al jaren op de agenda om het bondsreglement te hervormen”, aldus CEO Peter Bossaert. “Legal Director Pegie Leys heeft het samen met hoogleraar Frank Hendrickx en zijn team van de KU Leuven vereenvoudigd en gemoderniseerd met respect voor alle stakeholders.”

Lees ook:

Ontslagen bondsprocureur Wagner wil CEO van voetbalbond worden

KBVB zet bondsprocureur Kris Wagner aan de deur: “Positie na posts op Facebook niet langer houdbaar”