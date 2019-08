Contractbreker Selemani sleept bond voor de rechter en vraagt recht om competitie stil te leggen NVK

28 augustus 2019

22u36 24 Belgisch voetbal De saga rond Faïz Selemani blijft duren. De voetbalbond kan of wil de aanvaller niet speelgerechtigd verklaren voor KV Kortrijk na diens contractbreuk bij Union. Broodroof, vindt de speler. Hij sleept de KBVB voor de rechter, zo vernam onze redactie uit goede bron. Selemani eist een dwangsom van 25.000 euro per dag, en vraagt zelfs het recht om de hele competitie stil te leggen.

KVK maakte zich sterk dat de aanvaller meteen speelgerechtigd zou zijn. Het kreeg daar naar eigen zeggen zelfs monde­linge bevestiging van door de voetbalbond. Alleen keerde de juridische dienst van de KBVB zijn kar. Kortrijk mag Selemani opstellen, stelt de bond, maar op eigen risico. Als de rechtbank later zou oordelen dat de aanvaller geen geldige reden had om zijn ­contract bij Union te verbreken, hangt Kortrijk forfaitnederlagen boven het hoofd in wedstrijden met Selemani op het wedstrijdblad.

Daarom trekt Selemani zélf naar de rechtbank. Hij spant een kortgeding aan tegen de voetbalbond. Op maandag 2 september ­behandelt de Brusselse rechtbank de zaak.