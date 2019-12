Concurrentie voor Anderlecht: ook Galatasaray wil Yohan Boli PJC

13 december 2019

05u50 0

Anderlecht krijgt forse concurrentie in de strijd om Yohan Boli (26). Nu heeft ook Galatasaray zich gemeld voor de Ivoriaan van STVV. Eerder lekte al uit dat ook Club, Genk en Zulte Waregem de spits op de radar hebben staan. STVV zou minstens nog twee miljoen euro willen vangen voor Boli, een transfer in januari lijkt een zekerheid. De speler zelf voelt wel iets voor een overstap naar het Lotto Park, zijn entourage zegt dat er nog niks beslist is. Overigens heeft het er alle schijn van dat Boli dit weekend Zulte Waregem mist. Geen transferitis, wel een lichte blessure.