Code rood bij Lokeren: rammeling in Virton, De Boeck & co blijven achter met 1 op 15 YP

08 september 2019

18u09

Bron: Belga 0 Proximus League Ook op de vijfde speeldag heeft Lokeren het tij niet kunnen keren. De Oost-Vlamingen konden op bezoek bij Excelsior Virton geen vuist maken en verloren met zware 4-0. Lokeren won in de Proximus League nog niet en staat met een punt helemaal onderaan de stand.

Beide teams leken met de brilscore de kleedkamers in te trekken, maar Couturier (45.+2) zette Virton na een mislukte voorzet op voorsprong. Extra zuur voor de bezoekers: Couturier scoorde met de hand, maar scheidsrechter Geldof sloot de ogen. Op de koop toe verloor Lokeren bij de tegengoal ook doelman Davino Verhulst, die een tik tegen zijn hoofd kreeg en groggy bleef liggen. Na de pauze speelde de thuisploeg Lokeren helemaal op een hoopje. Koré (55.) verdubbelde de score, waarna Couturier (68.) met zijn tweede de boeken volledig dicht deed. Soumaré (76.) dikte nog aan tot 4-0.

Lommel en Union openden de vijfde speeldag vrijdag met een 2-2 draw in Limburg. Zaterdag hield Westerlo de punten thuis tegen Beerschot (2-0), waarna Oud-Heverlee Leuven vlot won van Roeselare (4-0). In de stand staan OHL en Westerlo aan kop met twaalf punten, voor Union (10). Virton behaalt zijn derde zege op rij en volgt met negen punten. Beerschot (7) is vijfde, Lommel (3) zesde voor Roeselare (2). Lokeren is troosteloos laatste. De ploeg van coach Glen De Boeck telt een punt.

Lokeren en Westerlo openen de zesde speeldag volgende vrijdag op Daknam. Union en OHL spelen zaterdag de topper in het Dudenpark. Beerschot ontvangt voorts op speeldag zes Lommel, Virton moet naar Roeselare.

