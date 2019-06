Cobbaut was niet verrast met positie centraal achterin: "Coach had het me gezegd" Redactie

16 juni 2019

22u40

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Elias Cobbaut stond verrassend aan de aftrap bij de Jonge Duivels tijdens de openingsmatch op het EK U21 tegen Polen. Bondscoach Johan Walem zette de verdediger, bij Anderlecht spelend als linksachter, dan ook nog eens centraal in de defensie op het wedstrijdblad. "Dat was geen verrassing voor mij. Ik wist dat ik op die positie ging kunnen starten", reageerde Cobbaut na de 3-2-nederlaag.

De verdediger begon met de algemene teneur in de kleedkamer uit te leggen. "We zijn allemaal heel erg ontgoocheld. We hebben vandaag veel goede wil getoond, maar het heeft niet mogen baten. Verliezen is nooit leuk en zeker niet tegen - op papier - de minst goede tegenstander in de groep. Tegen Spanje woensdag gaan we er opnieuw voor de volle honderd procent voor. We gaan morgen de kopjes bij elkaar steken. Ik blijf focussen op dit EK. Het is nog niet voorbij."

Voor de buitenwereld was het een kleine verrassing dat Cobbaut naast Wout Faes startte als centrale verdediger, maar de Mechelaar zelf wist al even dat hij op die positie de meeste kans maakte om te spelen. "Ik wist al even dat ik zou starten", legde hij uit. "De coach heeft in de voorbereiding met mij gesproken over mijn positie. Hij heeft dan ook duidelijk gezegd dat ik in eerste instantie als centrale verdediger zou meegaan naar het EK, en pas in tweede instantie als linksachter. Nadien is er dan veel geëxperimenteerd op mijn nieuwe rol, en dacht ik wel dat ik zou mogen starten. Al heb je nooit absolute zekerheid."