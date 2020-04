Coach RSCA Ladies over transfer van Wullaert en vernieuwde competitie: “Nieuwkomers zullen zich snel mengen” GVS

30 april 2020

13u48 0 Belgisch voetbal Meer variatie, meer concurrentie, meer waardering. RSCA Ladies-coach Patrick Wachel is opgetogen met de veranderingen in de Women’s Super League, de Belgische eerste klasse bij de vrouwen - nu met tien clubs. “En dat we nu ook op tv komen is een fantastische erkenning.” Wachel sprak zich overigens ook uit over een eventuele transfer van Tessa Wullaert.

Van zes naar tien. De Women’s Super League - de Belgische eerste klasse in het damesvoetbal - kent volgend seizoen een aanzienlijke uitbreiding. Anderlecht, Genk, AA Gent, Standard, Club Brugge en OHL behouden hun stek in de hoogste afdeling. Eendracht Aalst, Woluwe, Zulte Waregem en Charleroi zijn de nieuwkomers. Patrick Wachel - coach van landskampioen RSCA Ladies - is tevreden met de uitdijing.

De tv-rechten zijn een fantastische erkenning. Ik hoop dat we op termijn naar Spaanse en Italiaanse toestanden gaan. Tienduizenden fans in de tribunes. Maar de weg is lang Patrick Wachel

“Dit is een goede zet”, vertelt hij aan onze redactie. “Vorig jaar was héél saai. We speelden zes keer tegen dezelfde ploeg. Daar komt nu gelukkig verandering in, er zal weer meer variatie zijn.” De 66-jarige trainer ziet ook de concurrentie aangescherpt worden. “Ik hoor uit verschillende hoeken dat de nieuwe ploegen moeite zullen hebben met het niveau. Daar ben ik niet zo zeker van. Als je ziet welke investeringen Aalst en Zulte Waregem doen. Dat zijn knappe transfers hoor. Ze zullen zich zeker mengen in de debatten. Ik vergelijk deze situatie graag met de opstart van de inmiddels verdwenen BeNeLiga - zo’n zes jaar geleden. In het begin stonden alle Nederlandse clubs bovenaan, maar snel was er een gezonde en mooie mix.”

Wachel ziet één minpuntje, wat ook gevolgen kan hebben voor de Red Flames. “Het nieuwe play-offsysteem had voor mij niet gemoeten. Ik ben daar nooit voorstander van geweest. Een langere competitie met meer matchen kan ook de stages van de nationale ploeg in de war sturen. Wanneer kunnen zij nog samenkomen?”

Op tv

Vanaf volgend seizoen zal u de Women’s Super League op tv kunnen bekijken. “Ik zit al negen jaar in het damesvoetbal (eerst als trainer van Standard, sinds 2016 van Anderlecht, red.) en streed al die tijd voor een opwaardering van het damesvoetbal. Wel, die tv-rechten zijn een fantastische erkenning. Er werd al die tijd véél te weinig gedaan voor ons, maar de pers en media brengen daar nu verandering in. Het zal onze populariteit ten goede komen. Ik hoop dat we op termijn naar Spaanse en Italiaanse toestanden gaan. Tienduizenden fans in de tribunes. Maar de weg is lang.”

Wullaert

Paars-wit gaat in 2020-2021 op zoek naar een vierde titel op rij. Kan de impact van het coronavirus dat doel bemoeilijken? “Ik mag momenteel niet klagen met de gevolgen. We legden al enkele speelsters vast nog voor de crisis uitbrak. Eigenlijk is onze kern rond.” Vervolgens sluipt er wat twijfel in de stem van Wachel - die zich lichtjes herpakt. “Alé, zou kunnen rond zijn.” Want wat met Tessa Wullaert? “Ja, die piste is nog steeds open. Ik ben zeer voorzichtig, maar wil ook niet rond de pot draaien. Het zou een fantastische transfer zijn. Haar ervaring, haar talent en de belangstelling die ze meebrengt. Het zou mooi zijn voor onze Belgische competitie.”

