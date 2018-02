Clubs moeten ten laatste vandaag hun dossier indienen, licentiecommissie vreest onduidelijke geldstromen Rudy Nuyens

15 februari 2018

05u57 4 Belgisch Voetbal Uiterlijk vandaag moeten de clubs uit 1A en 1B hun licentiedossier afleveren bij de licentiecomissie. Er wordt gevreesd dat onduidelijke geldstromen voor problemen kunnen zorgen.

Vandaag worden alle licentiedossiers bij de licentiecommissie verwacht. Die neemt dan 20 werkdagen de tijd om elk dossier grondig te onderzoeken. Op 20 maart volgt dan een een 'eerste zit': ofwel wordt een dossier goedgekeurd, ofwel worden er een aantal vragen gesteld, waarbij de betrokken club uitleg mag komen verschaffen. Clubs krijgen dan nog de tijd om eventueel een aantal bijkomende stukken in te leveren, maar op 30 maart worden alle dossiers in het betaald voetbal definitief afgesloten. De licentiecommissie neemt dan nog even de tijd om bijkomende stukken te onderzoeken, maar op 13 april valt definitief het doek. Clubs die geen sluitend dossier kunnen voorleggen, krijgen geen licentie.

Verwacht wordt dat er een aantal moeilijke dossiers op tafel zullen komen. Waar het probleem in het verleden vaak kon gereduceerd worden tot 'show me the money', wordt verwacht dat de problematiek zich eerder verlegt naar 'show me where the money comes from'. In het verleden moest Moeskroen zich al een paar keer verantwoorden omdat er vermoedens bestonden dat er geldstromen afkomstig waren van buitenlandse makelaars, terwijl makelaars geen officiële bestuursfuncties kunnen bekleden bij een Belgische club.

Omdat heel wat Belgische clubs intussen in buitenlandse handen zijn terecht gekomen, wordt gevreesd dat de geldstromen bij die clubs niet altijd even duidelijk zijn. Er worden vooral problemen verwacht in 1B, waar alleen Beerschot Wilrijk en Westerlo niet in buitenlandse handen zijn. Union is een geval apart, omdat de club met Jürgen Baatzsch wel een Duitse voorzitter heeft, maar verder in Belgische handen is. Maar ook een aantal clubs uit 1A zal duidelijkheid moeten verschaffen over de oorsprong van de clubfinanciën. Ook de overnames van Anderlecht en KV Oostende zullen nauwlettend worden bekeken.

