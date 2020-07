Clubs houden hun hart vast: voetbalmatch organiseren wordt verlieslatend

16 juli 2020

05u00 0 Jupiler Pro League De Veiligheidsraad duwde de beslissing een week vooruit. Maar het ziet ernaar uit dat het aantal toegelaten toeschouwers op sportmanifestaties niet zal verhogen. Voor de voetbalclubs is dat een probleem. Een match organiseren zal verlieslatend worden.

Vanaf 1 juli mogen er evenementen in open lucht georganiseerd worden met 400 mensen. Bij de vorige Veiligheidsraad had premier Wilmès (MR) aangekondigd dat dat – als de coronacijfers onder controle bleven – in augustus opgekrikt kon worden naar 800. Maar het aantal Covid-gevallen is aan het stijgen. Daarom zal er pas volgende week een beslissing genomen worden over openluchtevenementen.

Kosten veiligheid

De voetbalclubs houden hun hart vast. De Pro League had een protocol uitgewerkt waarbij elk stadion onderverdeeld zou ­worden in verschillende zones, die elk een afzonderlijk ‘evenement’ zouden vormen. Hoe groter het stadion, en hoe meer in- en uitgangen, hoe meer zones er zouden kunnen benut worden. Op die manier hoopte AA Gent 5.000 fans te verwelkomen, RC Genk 3.000 en KV Oostende 1.500.

De kans is reëel dat die capaciteit na volgende week nog eens gehalveerd zal worden. En als de overheid helemaal niet zou ­toelaten om het stadion op te delen in ­zones, zou het maximumaantal fans voor elke club amper 400 bedragen. Dat zou een kleine ramp zijn voor de clubs. De kosten voor de veiligheidsmaatregelen zullen bijna even hoog blijven, maar de inkomsten zouden nog verder terugvallen. Een hoger aantal betalende abonnees die een thuiswedstrijd niet kunnen bijwonen, omdat de maximumcapaciteit bereikt is, moeten terugbetaald worden. Een match organiseren kost de clubs op die manier geld in plaats van dat het hen iets oplevert. Niet voor niets had Anderlecht zelfs al vragen bij de financiële haalbaarheid van een gedeeltelijke heropening van de stadions.

Het laatste woord is sowieso aan de lokale overheden. Als een burgemeester zou besluiten dat er bijvoorbeeld te veel volk zou kunnen samentroepen aan de cafés bij het stadion, kan die nog steeds toeschouwers helemaal verbieden bij sportmanifestaties.

Geen uitfans

De Pro League moet rekening houden met die slechtnieuwsscenario’s. “Maar onze ambitie blijft om zo veel mogelijk fans in de meest veilige omstandigheden naar het ­stadion te brengen”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever.

In dat opzicht verspreidde de Pro League gisteren al een protocol voor stadion­bezoek. Daarin worden de evidente maatregelen onderstreept (anderhalve meter ­afstand houden, mondmasker dragen bij het binnengaan, de noodzaak aan ontsmettingsmiddelen). Daarnaast zal er met ­bubbels van 15 personen gewerkt worden – die fans mogen in de rest van de week in principe dus geen andere sociale contacten hebben. Er is wel een uitzondering voor kinderen: die kunnen gegroepeerd in een bubbel van 50 personen het stadion betreden. Met het oog op de contact tracing houden de clubs de naam bij van elke bezoeker en delen ze die met de lokale overheid. Op politiebevel zullen bezoekende supporters in de eerste fase overigens helemaal geen toegang krijgen tot het stadion. Om de circu­latie in en rond het stadion tot een ­minimum te beperken, zullen fans mogelijk ook een beperkt tijdslot krijgen om zich naar hun zone te begeven.

