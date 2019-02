Clubs gaan getooid in regenboogkleuren en strijden voor diversiteit en respect, veiling voor gehandtekende attributen



21 februari 2019

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Het Belgisch voetbal gaat komend weekend getooid in regenboogkleuren. De Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF gaven vandaag het startschot voor de diversiteitscampagne ‘Football for All’, tegen homofobie, racisme en andere vormen van ongelijkheid.

Komend voetbalweekend staat volledig in het teken van verdraagzaamheid en inclusie. De KBVB, die februari doopte tot de maand tegen de homofobie, en de Pro League organiseerden in het kader van de sensibiliseringscampagne verschillende regenboogacties. Zo zullen de aanvoerders van de teams uit 1A en 1B de wedstrijden van de 27ste speeldag afwerken met een kapiteinsband in regenboogkleuren. Ook de cornervlaggen in beide professionele competities en bij een groot aantal amateurteams zullen regenboogvlaggen zijn. De KBVB deed dat al, maar ook het logo van de Pro League en haar competities Jupiler Pro League en Proximus League zullen hun logo hullen in regenboogkleuren.

Na de weekendwedstrijden zullen de spelers zowel de aanvoerdersbanden als de cornervlaggen van hun team handtekenen, waarna de regenboogattributen geveild worden. De opbrengst daarvan wordt integraal geschonken aan twee initiatieven. De Pro League koos voor het vormingsprogramma van het Mechelse museum Kazerne Dossin, dat vanuit het verleden onderzoekt hoe we vandaag kunnen samenleven, en het refugeproject van de Fondation Ihsane Jarfi, een opvangcentrum in Brussel voor LGTB-jongeren die vanwege hun geaardheid thuis niet meer terechtkunnen.

Om de diversiteitscampagne kracht bij te zetten, maakte de Pro League ook vier portretten van voetballiefhebbers. De Joodse voetbalfan David, holebi-supporter Kenny, profvoetballer Mbaye Leye (Moeskroen) en Brian Tevreden, CEO van 1B-club Roeselare getuigen over de confrontatie met spreekkoren of gezangen die hen raken in hun identiteit. In deze reportages, die gedeeld zullen worden op social media, vertellen de vier hoe zij omgaan met discriminatie in en rond voetbalstadions.

“De Pro League zet met dit campagneweekend haar communicatiekanalen en die van de clubs in om duidelijk te maken dat iedereen welkom is in het voetbal en elke fan moet kunnen genieten van zijn favoriete sport”, legt woordvoerder Stijn Van Bever uit. “We gaan met de steun van de Federale Overheidsdienst Gelijke kansen, en de FOD Binnenlandse Zaken en partners zoals Kazerne Dossin, de Fondation Ihsane Jarfi en het Joods Museum van België samenwerkingen aan en zullen vormingen en andere initiatieven uitwerken om op een positieve manier om te gaan met de diversiteit in onze clubs en in de samenleving. We willen trouwens met een zo breed mogelijk samenwerkingsverband aan de slag gaan, dus organisaties die een bijdrage willen leveren, nodigen we van harte uit om contact met ons op te nemen.”

