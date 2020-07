Clubleiders komen samen voor cruciale Algemene Vergadering Pro League Redactie

31 juli 2020

De cruciale Algemene Vergadering van de Pro League is nog steeds aan de gang. Sinds vrijdagvoormiddag zitten de afgevaardigden van de Belgische profclubs samen in het Crowne Plaza Hotel in Diegem, waar ze wel wat te bespreken hebben. Intussen werd al beslist dat er de komende twee seizoenen 18 ploegen in 1A zullen spelen, mét mini-play-offs. 1B zal uit zeven ploegen bestaan.

Alle beslissingen van de Algemene Vergadering komt u te weten op DEZE PAGINA.

