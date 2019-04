Club-spelers in koor: “Of we nog in de titel geloven? Ja. Anders moet je er gewoon mee ophouden, toch?” MH

28 april 2019

20u35

Bron: Play Sports Telenet 0 Belgisch voetbal Opluchting op Jan Breydel na de 1-0-zege tegen Anderlecht. “Of we nog in de titel geloven? Ja. Anders moet je er gewoon mee ophouden, toch?”, aldus Siebe Schrijvers voor de microfoon van Play Sports.

Al bij al viel er niets af te dingen op de zege van blauw-zwart. “Ik heb een goede wedstrijd van Club gezien vandaag”, stak Ruud Vormer van wal. “Alleen moeten we de kansen wel afmaken. Vooral in de eerste helft hadden we er genoeg. Dit was een terechte zege. Waarom we niet over hen heen denderden? We hebben het over Anderlecht, hé - stuk voor stuk goede spelers. Zij spelen ook hun spel. Dat ze in een vertrouwenscrisis verkeren, is altijd makkelijk praten. Ze hebben gewoon een goed team.” Of de Nederlander nog gelooft in de titel? “Het spel is nog niet over. Zolang het kan, geloven wij er zeker in. Al gaat het natuurlijk wel heel moeilijk worden.”

Ook Siebe Schrijvers deelde die mening. “Ja, ik geloof nog in de landstitel. Anders moet je er gewoon mee ophouden, toch?” Schrijvers kreeg opnieuw het vertrouwen van Leko, nadat hij op de Bosuil vrede moest nemen met het statuut van bankzitter. “Dat ik niet startte in Antwerp, was een keuze van de coach. Hij heeft met mij persoonlijk gesproken. Dat ik toen ook niet inviel, was wel jammer. Wij moeten nu hopen dat Genk ergens punten laat liggen - waar maakt niet uit. We geloven erin.”

“Dit doet heel veel deugd”, klonk het bij Mats Rits. “‘t Was een beladen wedstrijd, maar ik denk dat wij duidelijk de verdiende winnaar zijn. We bleven erin geloven. De tweede helft stond Anderlecht redelijk tot zeer laag, waardoor het moeilijk was om de ruimte te vinden. Maar we zijn blijven duwen.”

Met een stevige loeier, gepareerd door Didillon, reikte hij Wesley de enige treffer aan. “Ik ben drie keer in schietpositie gekomen en twee keer ging de bal tien meter over (lacht). Misschien moet ik meer met links schieten. We hebben nu nog vier finales voor de boeg. Dat de kloof zes punten bedraagt, daar kan je niet rond. Op 19 mei zien we wel waar we staan.”