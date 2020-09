Club is de ploeg van ‘t stad: goals Diatta en Deli volstaan voor zege tegen Cercle, ook VAR speelt rol bij discutabele penaltyfase YP

27 september 2020

20u10 36 Club Brugge CLU CLU 2 einde 1 CER CER Cercle Brugge Belgisch voetbal Club Brugge heeft de Brugse stadsderby gewonnen. Cercle bood aardig weerwerk, maar een kopbalgoal van Simon Deli bleek uiteindelijk genoeg voor een blauw-zwarte zege: 2-1.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Philippe Clement koos voor dezelfde elf die vorige week Zulte Waregem vernederden met 0-6. Dus ook voor Michael Krmencik, aan de Gaverbeek vertrouwen getankt met een tweeklapper. Zeggen dat hij het vandaag niet goed deed is misschien een brug te ver, maar feit is dat hij al vroeg in de match áltijd had moeten scoren op de assist van Krépin Diatta. In plaats daarvan schoot hij de wenkende kans -zie ook de video hieronder- naast. Als goedmaker kroop de Tsjech wat later wel in de rol van assistgever, Diatta schoot raak voorbij een niet doortastend optredende Didillon. Ook Cercle dreigde via Musaba, maar 1-0 was gewoon de ruststand.

🤯 | Wat een misser van Michael Krmenčík! 😱#CLUCER pic.twitter.com/kvICRgWGfm Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Discutabel strafschopgeval

De tweede helft kon moeilijk sensationeler beginnen. Eerst verzilverde een prima lopende Musaba een assist voor Hotic, nadien ging Ugbo neer in de vijandige zestien na een tackle van Deli. Hotic stond al klaar om te trappen, maar de VAR gooide Club een ultieme reddingsboei toe. En als de nood hoog is, kunnen ze bij blauw-zwart nog altijd rekenen op de luchtmacht. Na een hoekschop van Vormer torende Deli boven alles en iedereen uit, Didillon was er een tweede keer aan voor de moeite – het achtste kopbaldoelpunt al voor Club op een totaal van 18 dit seizoen, trouwens. Cercle de adem afgesneden, Club met vertrouwen naar de topper tegen Anderlecht volgende week. Philippe Clement en dezijnen moeten enkel nog het ongeslagen Charleroi voor zich dulden.

Lees ook.

Het mooiste moment van de Brugse derby nu al gekend: de aftrap gegeven door Miguel Van Damme



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.