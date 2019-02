Club gooit in Brugse derby tweemaal voorsprong te grabbel en volgt al op elf stuks van leider Genk Tomas Taecke en Glenn Van Snick

10 februari 2019

16u12 24 Cercle Brugge CER CER 2 einde 2 CLU CLU Club Brugge Belgisch Voetbal Club Brugge zit met een probleem. Blauw-zwart kon vanmiddag wéér niet winnen, waardoor de kloof met Genk nu al elf punten bedraagt. Bij Cercle was het feest: de ‘vereniging’ heeft zijn stunt beet na een bewogen burenduel.

Na wekenlange plagerijen over en weer keken Cercle Brugge en Club Brugge elkaar vanmiddag voor de tweede keer dit seizoen in de ogen. Beide teams hadden in de stadsderby nood aan drie punten na de valse start in 2019. Bij Club keerde Nakamba terug uit schorsing, maar de Zimbabwaan bleef op de bank. Rits kreeg de voorkeur op het middenveld, terwijl Mata opnieuw in de ploeg kwam voor de geschorste Dennis. Diatta verhuisde naar de andere kant. Wesley raakte in extremis speelklaar en begon voorin opnieuw samen met Schrijvers. Aan de overzijde ontbrak Palun en koos Guyot voor een vijfmansverdediging. Gakpé was de diepste man, Hazard begon op de bank.

Al snel werd duidelijk dat het voor de thuisploeg - Cercle vandaag - een lastige middag zou worden. Blauw-zwart was op de afspraak en nam meteen de bovenhand. Na acht minuten had Club eigenlijk de 0-1 verdiend, maar Visser keurde de goal van Schrijvers af na een vermeende duw van Denswil in de rug van Ueda. Die laatste werd voor de gelegenheid als rechtsachter uitgespeeld en zag voor de rust alle kleuren van de regenboog. Al het blauw-zwarte gevaar kwam via de linkerkant, waar Diatta een gesel was voor de Cercle-verdediging. Geen verrassing dat de openingstreffer via de Senegalees werd opgezet. De voorzet was op maat, de afwerking van Wesley fenomenaal. De Braziliaan duwde de bal met de hak achter het steunbeen voorbij Nardi.

Owngoal Amrabat

Club duwde door, Cercle kwam overal een stap te laat. En toch lukte groen-zwart kort voor het halfuur de gelijkmaker. Bij een zeldzame uitbraak duwde de glijdende Amrabat de voorzet van Cardona in eigen doel. Club riep om de VAR nadat Wesley door Marega voorafgaand aan de tegenaanval werd neergehaald, maar van een overtreding was geen sprake. Op slag van rust kreeg blauw-zwart toch wat het verdiende. Vormer mocht alleen op Nardi afgaan en bediende de mee opgerukte Schrijvers, die zomaar kon binnenschuiven. Een verdiende 1-2-voorsprong voor de bezoekers halverwege de partij.

De tweede helft begon minder opwindend dan dat de eerste geëindigd was. Pas na acht minuten zorgde Club voor de eerste dreiging - een slap schot van Wesley bezorgde Nardi geen problemen. Club nam opnieuw de bovenhand, maar bij de eerste tegenprik van groen-zwart was het wederom raak. Bruno vond Cardona, die de bal netjes door de benen van Horvath tegen de touwen duwde. Of Cardona buitenspel stond of niet, was moeilijk uit te maken op de beelden. Cercle putte moed uit de gelijkmaker. Een hard schot van Gakpé vloog maar net over en naast de winkelhaak. Groen-zwart was voor het eerst in de wedstrijd even beter dan Club, dat wél nog eens kon dreigen via een goedgemikte vrijschop van Denswil.

In het slotkwartier was blauw-zwart lange tijd ongevaarlijk. Nieuw puntenverlies hing in de lucht. Het slotoffensief werd ingezet door Vormer, die Nardi met een harde knal tot een prima redding dwong. Plots was het warm voor het doel van de thuisploeg, maar Cercle hield goed stand. Het venijn zat in de staart. In de extra tijd liep Omolo op domme wijze tegen een tweede gele kaart aan en knalde Openda van dichtbij hard naast.

Club verliest na een nieuwe al bij al geen overtuigende vertoning wederom punten. De Bruggelingen zien Genk uitlopen - de kloof bedraagt nu elf punten. Cercle heeft op zijn beurt een stunt beet. Groen-zwart won dan wel nog niet na Nieuwjaar, na het gelijkspel tegen de grote broer kan het seizoen voor ‘de vereniging’ nog moeilijk stuk.

