Zweven is verboden bij Club Brugge: Leko luidt alarmbel en slachtoffert Cools Tomas Taecke

14 september 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge ’t Is tegenwoordig één grote goednieuwsshow bij Club Brugge. Dankzij de uitstekende competitiestart ­regent het contractverlengingen en uitnodigingsbrieven voor ­nationale elftallen, én de Champions League staat voor de deur. In het feestgejoel ruikt Ivan Leko onraad en dus luidt hij de alarmbel voor het duel met Lokeren vanavond. "Dit is een héél gevaarlijke situatie."

Ivan Leko – en bij uitbreiding het bestuur van Club Brugge – maken zich zorgen. Wie te dicht bij de zon vliegt, kan immers diep vallen. En dus tempert de Kroaat met luide stem het feestgejoel dat in de zweem van de landstitel van vorig seizoen is ontstaan – onder het goedkeurend oog van de bestuurskamer. Want geef toe... alles is tegenwoordig positief rond Club . Winst in de Supercup, een zege tegen Anderlecht, 16 op 18 in de competitie en vrijwel alleen maar geslaagde transfers. Contractverlengingen voor Vormer, Wesley en ­Vanaken, kersverse internationals en last but not least... de razend aantrekkelijke Champions League-­campagne die voor de deur staat.

Reden genoeg voor de spelersgroep om te beginnen zweven, exact zoals dat twee jaar geleden na de landstitel onder Preud’homme rond deze tijd van het jaar het geval was. Toen pakte Club tegen Kortrijk, Waasland-­Beveren en Standard twee op negen met de start van de Champions League in zicht.

Nonchalance

De huidige nonchalance is voor het bestuur van blauw-zwart herkenbaar en is ook de perfectionistische Leko niet ontgaan: "Club Brugge is trots op zijn internationals, maar we moeten niet te lang bij Modric of Hazard blijven stilstaan. Al de complimenten voor Club... Dat we fantastisch zijn, dat we titel­kandidaat nummer één zijn... het betekent allemaal niets! Dit is een gevaarlijke situatie. Ik spreek uit mijn ervaring als speler en als trainer. En ik begrijp dat een thuismatch tegen Lokeren minder aantrekkelijk is, maar we moeten snel kunnen schakelen."

Eerste slachtoffer van Leko’s bezorgdheid: Dion Cools. Volgens de Kroaat na twee volledige matchen bij de nationale beloften zowel fysiek als mentaal niet honderd procent fit, al heeft vooral dat tweede aspect zijn beslissing gevormd: "We hadden slechts één dag om onze match tegen Lokeren voor te bereiden. Dan moet ik eerlijk en correct zijn... en enkel voor jongens kiezen die honderd procent gefocust zijn. Ik wil tegen ­Lokeren zien hoe stabiel en serieus we zijn. Ik ken mijn kleedkamer, ik ken mijn 23 spelers. Dan kijk ik niet naar namen, maar anticipeer ik om te voorkomen wat zich dreigt te voltrekken als ik dat niet doe."

In een best opwindende periode voor Club zet Leko zijn troepen op scherp. Dat doet hij aan de hand van de niet-­selectie van Cools, met wie hij sinds zijn periode bij OH Leuven een haat-liefde­verhouding heeft: "Ik heb inderdaad gezegd dat de Champions League topprioriteit is, maar dat neemt niet weg dat ook de competitie een hoofddoel is. De volgende wedstrijd, die tegen Lokeren, dat is onze Champions League! We staan voor zeven wedstrijden in 23 ­dagen. Daarin hebben we maar één doel voor ogen en dat is telkens de volgende wedstrijd winnen."

Naast Cools zijn er behoudens verrassingen voorlopig geen slachtoffers. Met een basisplaats tegen Dortmund op het spel, doen de Bruggelingen er dan ook één voor één goed aan om vanavond vol gas te geven.