Zwalpend Club wellicht zonder Diatta naar Genk: “Niet alleen focussen op resultaat” Tomas Taecke

28 augustus 2020

14u28 2 Club Brugge KRC Genk - Club Brugge wordt zondag interessant om volgen. Blauw-zwart is quasi verplicht om minstens een punt te pakken, geen sinecure op bezoek bij de Limburgers: “De spelers moeten opnieuw overtuigd zijn van zichzelf en elkaar”, meent Philippe Clement.

Genk uit, altijd lastig voor Club Brugge. Zeker met slechts één overwinning in drie matchen op zak staan de Bruggelingen voor een heuse uitdaging in de Luminus Arena: “Als coach is dit nieuw voor mij, maar ik sta er niet zo hard bij stil”, aldus Clement. “Ik ben iemand die houdt van uitdagingen, wiens emoties niet al te hard op en neer gaan. Zo ben ik de eerste die afremt wanneer het heel goed gaat en ben ik nu ook de eerste om door de mindere resultaten heen te kijken. Helemaal nieuw is dit niet, want als speler en assistent-coach heb ik het eerder meegemaakt”.

Vincent Mannaert kwam deze week in de kleedkamer, ook Clement sprak uitvoerig met zijn groep: “We moeten vooral efficiënter worden. Voor mij was het moeilijkste dat de spelers zonder vertrouwen speelden - ze moeten opnieuw overtuigd zijn van zichzelf en van elkaar. Ik ben niet iemand die hard focust op het resultaat, de weg ernaar is veel belangrijker. Als je wint is dit een normale uitleg, nu minder (lacht). We zullen de match zo goed mogelijk aanvatten en zien nadien of het goed was of niet. Vorig jaar hebben we in Genk gewonnen, maar in de zes jaren daarvoor nooit. Het is geen verplaatsing die je zomaar eventjes wint”.

Club zag Deli deze week hervatten, maar moet het wellicht zonder Diatta doen: “Krépin heeft tegen Beerschot een kniestoot op de bil gekregen en trainde deze week nog niet mee met de groep”, moet ook Clement afwachten.

