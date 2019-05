Wordt Ivoriaan eerste zomertransfer van Club Brugge? Blauw-zwart troeft Racing Genk af Niels Poissonnier

07 mei 2019

06u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Kossounou Odilon (18) moet de eerste zomertransfer van Club worden. De centrale verdediger landde gisteravond op Zaventem, vandaag volgen de medische tests. Op bestuursniveau is er al een akkoord voor een slordige 3 miljoen euro.

Het leven is aan de rappen. De Ivoriaan Odilon (1m88, 72kg) speelde nog maar negen officiële wedstrijden voor het Zweedse Hammarby, maar aan interesse - uit verschillende landen, waaronder Italië - geen gebrek. Club moest dan ook snel handelen. Al was het maar omdat AA Gent en vooral Racing Genk de verdediger ook wilden strikken.

Terwijl ze óp het veld straks nog allebei voor de titel strijden, lijkt Club Genk ernaast alvast te hebben afgetroefd. Odilon arriveerde gisteravond omstreeks 20 uur in België na een vlucht uit Stockholm, waarop CEO Vincent Mannaert al snel het Gala van de Profvoetballer van het Jaar verliet. Nog vóór de prijzen werden overhandigd. Mannaert raakte het de voorbije dagen eens met Hammarby over de transferprijs: een slordige 3 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen.

Een recordbedrag voor de middenmoter uit Zweden. Helemaal rond is de deal evenwel nog niet. Club acht veel belang aan de resultaten van de medische en fysieke tests. ‘t Zou niet voor het eerst zijn dat een transfer nog afspringt.

Ook op middenveld

De talentvolle Odilon - fysiek sterk, lefgozer aan de bal - kwam pas sinds begin dit jaar uit voor Hammarby, dat hem wegplukte bij de Ivoriaanse topclub ASEC Mimosas. Bedoeling is dat hij straks bij Club voor de nodige versterking achterin zorgt, want het contract van Poulain loopt over enkele weken af.

Voorts zal ook Decarli andere oorden opzoeken. Met Mechele, Denswil, de nog steeds revaliderende Mitrovic (enkelbreuk) en Peres zou Club zo maar vier centrale verdedigers overhouden voor drie posities. Dat Odilon ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, is een leuk extraatje.