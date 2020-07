Wie van de vier bij Club: Clement heeft keuze uit vier spitsen, maar wie krijgt de voorkeur? TTV

25 juli 2020

06u00 0 Club Brugge Interessante dag voor Club Brugge, dat véél belang hecht aan de Brugse Metten tegen het Franse Lille. De generale repetitie is belangrijker dan ooit – één week voor de bekerfinale in plaats van een traditionele speeldag 1. Als Diatta fit raakt, lijken negen plaatsjes ingevuld – enkel voorin bezorgde de voorbereiding Clement alleen maar meer vraagtekens. Krmencik-De Ketelaere, Badji-Okereke of toch maar een combinatie van beiden?

Michael Krmencik - 27 jaar

Zijn voorbereiding lag in de lijn van zijn eerste seizoens­helft bij Club. Veel goeie wil, weinig rendement. Een opflakkering in de wedstrijd tegen AA Gent, maar ook daar liet de Tsjech een enorme kans onbenut. En zo blijft Krmencik worstelen met zichzelf, op zoek naar zijn eerste doelpunt in Brugse loondienst. Velen twijfelen aan zijn niveau en kwaliteiten, Club geeft de aankoop van 6 miljoen euro evenwel allesbehalve op. Al begint de tijd te dringen voor de international en gaat blauw-zwart steeds nadrukkelijker op zoek naar een alternatief voorin. Aan Krmencik om snel beter te doen, al is de vraag of hij daar vanavond vanaf de aftrap de kans toe krijgt na zijn weinig belovende voorbereiding.

Youssouph Badji - 18 jaar

Dé ontdekking van de oefencampagne. Met 4 goals ook de topschutter na enkele meer dan geslaagde debuutwedstrijden voor het A-elftal van Club. De 18-jarige spits die als pivot en speerpunt het meest gelijkt op Krmencik en bijgevolg logischerwijs nooit met hem samen speelde in de voorbereiding. Zou Clement het aandurven om vol voor Badji te kiezen de komende weken? In dat ­geval wordt Krmencik alvast gepasseerd. Het duo Badji-Okereke was by far het meest succesvolle tijdens de oefencampagne. ­Samen goed voor drie goals en één assist tegen KV Mechelen en twee goals tegen AA Gent.

Charles De Ketelaere - 19 j

Eén assist en that’s it.

’t Was niet de voorbereiding van Charles De Ketelaere, maar dat hoeft op zich niet kwalijk te zijn. De youngster heeft veel krediet bij Philippe Clement, die hem straks ongetwijfeld doet wakker schieten. Van de vier aanvallers lijkt CDK – ondanks een matige oefencampagne – het meest zeker van een basisplaats. Vaste waarde sinds zijn doorbraak als tweede spits, veelal een meerwaarde tijdens de lastige periode voor blauw-zwart na Nieuwjaar. Staat voor het seizoen van de bevestiging waarin hij de volgende stap moet kunnen zetten.

David Okereke - 22 j

Zijn voorbereiding leek op zijn ­debuutseizoen bij Club. Vaak afwezig in de matchen, om vervolgens (tegen KV Mechelen) plots twee keer te scoren. Liet de voorbije weken toch vooral de kans liggen om net als vorig jaar als vaste spits aan de competitie te kunnen starten. Neemt niet weg dat hij – vermoedelijk met De ­Ketelaere of Badji – aanspraak maakt op een ­basisplaats tegen Lille... en bijgevolg wellicht ook op de Heizel tegen Antwerp.

