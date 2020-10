West Ham biedt meer dan 15 miljoen voor Vanaken... maar Club wil spelmaker niet kwijt Niels Poissonnier

01 oktober 2020

04u00 0 Club Brugge London Calling. Hans Vanaken (28) is topprioriteit voor West Ham United FC, dat een bod van meer dan 15 miljoen euro heeft uitgebracht bij Club Brugge. Onvoldoende, vindt de landskampioen. Vanaken is met zijn goals en assists té belangrijk.

Te midden het hectische slot van de transfermarkt en de zoektocht naar een meerwaarde, moet Club Brugge in de eerste plaats zijn smaakmaker zien te houden. West Ham heeft de voorbije dagen namelijk een versnelling hoger geschakeld in de jacht op Hans Vanaken. Onder impuls van hun manager, David Moyes (ex-Everton en Manchester United), die altijd al graag met Belgen/Rode Duivels heeft gewerkt. Hij ziet in de tweevoudige Gouden Schoen de gedroomde versterking op z’n middenveld. Vandaar dat West Ham de voorbije dagen een deftig bod uitbracht - meer dan 15 miljoen euro.

Club Brugge is evenwel niet van plan om overstag te gaan. Bij de landskampioen hebben ze afgelopen zomer ook gezien hoe AA Gent 32 miljoen euro cashte voor hun chouchou Jonathan David. Bovendien strookt het voorstel van West Ham niet met Vanakens waarde voor blauw-zwart. Hij die élk seizoen garant staat voor minstens tien doelpunten plus tien assists, en al jaren een cruciale factor blijkt in de queeste naar een nieuwe landstitel, inclusief dat felbegeerde ticket voor de Champions League. Club overweegt dan ook om het contract van Vanaken andermaal open te breken. De 3-voudige Rode Duivel ligt nog vast tot juni 2024, maar mogelijk wordt die overeenkomst met nóg een jaar verlengd. De vraag is trouwens of Vanaken zelf wel staat te springen voor een avontuur in de Premier League. West Ham United had vorig seizoen niet veel overschot in de degradatiestrijd. Of hoe je na een jaar knokken in Londen zomaar in de Championship kán belanden. Bij Club daarentegen is Vanaken zeker van zijn plaats, en mocht hij de voorbije jaren steevast genieten van de Champions League en van prijzen. Om nog te zwijgen van zijn privéleven - Vanaken heeft het naar zijn zin in Knokke.

Met andere woorden: de kans dat West Ham United effectief onze beste speler op de Belgische velden komt wegplukken, is klein.

Lees ook.

Vanaken amuseert zich weer na de kritiek: “Ik was niet de enige factor waarom het minder liep” (+)

De impressionante stats van Hans Vanaken, die zijn 250ste match voor Club Brugge speelt