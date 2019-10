Wesley komt nog eens op bezoek in Brugge: “Gek wat Club deed tegen Real” Redactie

07 oktober 2019

17u15 1

Fijn weekend voor Club Brugge. Blauw-zwart won met ruime 4-0-cijfers tegen AA Gent én er kwam een oude bekende op bezoek. Wesley Moraes, tegenwoordig spits in de Premier League bij Aston Villa, zakte nog eens af naar het Jan Breydelstadion. Het weerzien was hartelijk, zelfs met de kuisploeg. Voorts geeft Wesley onder meer toe dat hij zich toch even heeft moeten aanpassen aan het voetbal in Engeland én dat hij graag tegen Real had gespeeld in de Champions League. Bekijk het allemaal in bovenstaande video.