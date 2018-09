Wesley klaar om zich te tonen aan Europa: "Ik heb mijn lesje wel geleerd" Tomas Taecke

13 september 2018

16u43 0 Club Brugge Er is de voorbije maanden wat afgekletst over Wesley (21). In het bondsgebouw voorgeleid als een misdadiger, op het veld ontembaar voor tegenstanders van landskampioen Club Brugge. Voor de Braziliaanse beer telt er maar één ding. "Toen ik hoorde dat ik zes weken niet mocht voetballen, kon ik wel wenen."

Met het hoofd lichtjes gebogen, de wenkbrauwen gefronst en een doordringende blik. Op dezelfde manier waarop hij in augustus de bondsprocureur tegemoet trad, zo ging Wesley ook deze week zitten voor zijn eerste grote interview na alle controverse rond zijn persoon. Een grote spreker is de Braziliaan niet, wél barst hij in gesprek met onze krant meermaals uit in een flinke lachbui. Zijn filmpje op de website van Club Brugge rond zijn contractverlenging deed het al vermoeden: Wesley is de slechtste niet. Integendeel, achter het harnas van Belgiës meest gegeerde aanvaller schuilt een heel lieve jongen.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

