Wesley al vergeten? Okereke meer dan een scherpschutter alleen Niels Poissonnier

03 augustus 2019

11u27 0 Club Brugge Zijn populariteit stijgt met de minuut. Net als zijn doelpuntenproductie. David Okereke (21): twee goals en een assist rijker. Zou hij de Gouden Stier al kennen?

Omstreeks tien voor negen weergalmde zijn naam door Jan Breydel: ‘David Okereke, oh oh oh oooh’. ‘t Was twee weken geleden - tijdens de Brugse Metten - en vorige zaterdag in Beveren niet anders. Een nieuwe publiekslieveling is opgestaan. Drie goals in twee speeldagen. Vier in exact twee weken, als je er de galamatch tegen Sporting Lissabon bijtelt. Om maar te zeggen: niémand die dezer dagen nog aan Wesley Moraes denkt - nochtans niet de eerste de beste.

“Of mijn familie hier was? Nee. Maar ik heb een nieuwe decoder voor hen gekocht, zodat ze naar al mijn wedstrijden kunnen kijken. (enthousiast) Mijn gsm staat intussen vol met filmpjes van hoe ze mijn goals vieren.”

Overzicht, verfijnde passing,...

Tot twee keer toe had zijn familie vol spanning moeten wachten. David Okereke met hen, op het fiat van de VAR. Telkens voor vermeend buitenspel. Nogal wat spitsen vertrekken vaak te vroeg of blijven te lang hangen als hun tegenstanders opschuiven. Niet Okereke. Waarom zou-ie ook, als je zó explosief bent? Profiterend van de lakse Acolatse mikte hij eerst een afgeweken bal van Dennis netjes met links en via de paal in doel: 1-0. Waarna de Nigeriaan - nog geen vijf minuten later - heerlijk in de ruimte dook en een majestueuze inspeelpass van Deli vakkundig rond de doelman schilderde.

Het Brugse legioen kirde van de pret, terwijl Okereke - na wéér groen licht uit het busje - een bonussprintje trok en finaal op zijn knieën triomfeerde. “Ik dacht nochtans dat ik offside stond. ‘Je moet die pass sneller trappen!’, had ik al naar Simon (Deli, red.) geroepen. (lacht) Ik ben me nadien gaan verontschuldigen. (geamuseerd) ‘Forgive me, please!’”

Vanachter zijn laptop had de wedstrijdscout van Dinamo Kiev al nadrukkelijk zijn naam geaccentueerd. In de tribune krabde Jelle Vossen zich dan weer in de haren. Veel speelminuten zullen er dit seizoen niet weggelegd zijn voor hem.

Te meer omdat Okereke veel meer blijkt dan een genadeloze scherpschutter. De recordaankoop van Club is ook verfijnd in de passing. Intelligent in het samenspel - hij haakt op gezette tijdstippen goed af - en zijn eerste controle is zelden slordig. Getuige daarvan zijn assist op Tau. Een heerlijke steekbal.

Reken daar ook nog eens zijn snelheid, zijn werkkracht, zijn overzicht en loopvermogen bij, en je weet waarom Club 8 miljoen euro voor hem ophoestte. Het is een kwestie van tijd vooraleer Okereke met de Gouden Stier op zijn shirt rondloopt. Zoals Samatta bij Genk, afgelopen seizoen. In die vorige doelpuntenmachine die Philippe Clement ontwierp. Was het niet door die dwaze regel dat ook de goals in play-off 2 meetellen voor de titel van topschutter, dan stond Samatta in plaats van Harbaoui in de geschiedenisboeken. Aan Okereke om straks in mei het recht te laten zegevieren.

Super Eagles

Tegen dan zal die eerste selectie voor de Nigeriaanse ploeg ook wel een feit zijn. Want hier kan ook de bondscoach van de Super Eagles niet naast kijken. Het excuus dat-ie slechts bij Spezia in de Serie B speelde, gaat niet langer op.

Dinsdag mag Okereke voor het eerst Europa in. Zijn droom najagend: de groepsfase van de Champions League bereiken. Vandaar dat Clement hem tegen STVV al na 65 minuten naar de kant haalde. Hij fluisterde iets in z’n oor. “I’ll need you on Tuesday”, allicht.

Jan Breydel veerde recht, sloeg de handen op elkaar en aanbad zijn nieuwste smaakmaker. ‘David Okereke, oh oh oh oooh.’

In Kiev zullen ze hem intussen ook kennen.